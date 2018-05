Wanderlust: o triatlo mindful volta a Belém em Setembro

O Wanderlust 108, o triatlo mindful que aconteceu pela primeira vez em Lisboa em Outubro do ano passado, está de regresso a 30 de Setembro, mais uma vez nos Jardins da Fundação EDP, em Belém.

O sucesso da primeira edição rapidamente confirmou que era uma aposta ganha avançarem para a segunda edição do evento. A origem etimológica da palavra triatlo não engana: é um evento atlético composto por três modalidades e, neste caso, são elas a corrida (ou caminhada), o yoga e a meditação, ou não fosse o Wanderlust 108 um triatlo mindful.

Pondo o jogo todo em cima da mesa, o que vai acontecer é o seguinte: chegado ao recinto do evento as boas-vindas vêm em forma de uma corrida - ou caminhada, caso a condição física não permita correrias - de 5 km, sendo que depois há uma aula de yoga ao ar livre. O triatlo culmina numa aula de meditação, em que o objectivo é desligar-se completamente do mundo palpável.

No fim de tudo isto, não se surpreenda com o arraial montado por lá. Há workshops e aulas experimentais para todos porem à prova a elasticidade no tapete.

Qualquer pessoa pode participar no triatlo, não importa a forma física ou se é especialista nestas modalidades alternativas. O preço dos bilhetes começa nos 30€ e pode ir até aos 82,50€, com goodie bags da Adidas, a marca de desporto parceira do evento. Pode comprar já o seu bilhete aqui.

