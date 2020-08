Wanderlust regressa a um jardim da cidade em Setembro e também com formato online

À 4.ª edição o Wanderlust, o maior triatlo mindful do mundo, chega a Lisboa num formato adaptado à nova realidade com uma versão presencial e de lotação limitada num jardim da cidade, mas também com uma versão digital. Está marcado para 27 de Setembro.

O Wanderlust Live assume-se assim como uma experiência amplificada de todo o universo que tem cultivado até aqui na área do yoga e da meditação, onde convida os participantes em todas as edições a desligarem-se do mundo.

“Ajudar as pessoas a encontrar o seu verdadeiro norte e a cultivar a melhor versão de si mesmas. Queremos desenvolver e promover uma comunidade unida em torno de valores comuns. É esta a essência do Wanderlust”, diz em comunicado Nuno da Silva Carvalho, da SOMA, a empresa de criação e gestão de eventos responsável por trazer para Portugal o Wanderlust, que este ano se faz em parceria com a Médis.

Este ano a edição será global uma vez que além de reunir participantes num parque lisboeta – a anunciar em breve – acontece também remotamente através de uma plataforma própria online com acesso livre. Ambos os formatos vão combinar várias actividades ao longo do dia, começando com uma aula de yoga, com os professores Lea e Tarik, e uma experiência de meditação guiada por Rute Caldeira com a participação e banda sonora de Cuca Roseta ao vivo. O programa inclui ainda algumas conversas e workshops para incentivar a prática regular de yoga e a meditação.

Para cumprir as regras de segurança e higiene definidas pelas autoridades de saúde, o evento terá lotação limitada e com lugares marcados, para evitar ajuntamentos. Está também prevista a medição de temperatura a todas as pessoas que entrem no recinto no momento do check-in, disponibilizando vários postos de álcool gel ao longo do espaço.

