Wasted Rita plantou um poema sobre a Internet em Belém

A Underdogs gosta de sair de dentro do seu armazém em Marvila para espalhar arte pelas ruas de Lisboa. Desta vez, é Wasted Rita a saltar para as ruas, expondo uma peça satírica sobre o uso da internet, numa parceria com o Manicómio.

“A poem on unlimited internet data” é a mais recente criação da artista e ilustradora portuguesa, desta vez em espaço público, mesmo à mão de semear. A obra está num jardim entre a Rua do Cais da Alfândega e a Avenida da Índia, em Belém, e foi aplicada num painel publicitário usado exclusivamente para fins artísticos e gerido pelo Manicómio, projecto de inovação social através da arte.

Os likes, os gifs, os memes ou as respostas – tudo faz parte do deambulismo que todos fazemos nas horas que passamos na internet. “The sharing, the caring, the sarcastic gifs, the ‘how to’ tips, the nihilist memes, the internet famous dreams, the double taps, the reality gaps, the responding, the bonding and all the egos in between”: é o poema gráfico com o habitual tom irónico de Wasted Rita impresso em lona.

A obra vai estar em exposição pública por tempo indeterminado, assim como manda a arte urbana.

