Web Summit regressa a Lisboa em Dezembro “online e offline”

A edição deste ano da Web Summit, um dos maiores eventos de empreendedorismo e tecnologia da Europa, vai mesmo acontecer, mas entre os dias 2 e 4 de Dezembro, um mês depois da data habitual. Apesar de o formato ainda não estar fechado, a organização confirma que acontecerá não só online como offline, com transmissão em directo a partir da Altice Arena e de estúdios noutros pontos do país.

Paddy Cosgrave, presidente e fundador da conferência tecnológica, já tinha avançado a informação na semana passada, no Twitter, onde também reforçou a intenção de “aderir aos mais estritos protocolos de saúde dados pelo Governo de Portugal”. Um dia depois de arrancar o Collision From Home, a versão exclusivamente online de um evento irmão da Web Summit, que se realiza tradicionalmente em Toronto, no Canadá, adiantam-se mais pormenores.

“Esta semana, estamos a ver milhares de pessoas a ligarem-se através da nossa nova plataforma. Estamos a desenvolver software que permite e facilita ligações a eventos há mais de cinco anos, por isso conseguimos fazer a transição para um formato digital com grande naturalidade”, esclarece Paddy Cosgrave.

A organização garante que a edição online e offline da Web Summit, que estará focada na recuperação económica portuguesa, juntará mais de mil fundadores de start-ups, parceiros e oradores. Haverá também, pela primeira vez, um canal exclusivamente dedicado a Portugal, para promover a cultura e arte portuguesa, entrevistas a líderes de start-ups nacionais, bem como de grandes empresas, e ainda a participação de universidades e outras instituições de investigação do país.

“Os tempos podem ser incertos, mas uma coisa permanece verdadeira. Faz-se magia quando as pessoas se juntam. É por isso que a Web Summit estará online em Dezembro”, lê-se já no site do evento, onde deverão ser partilhados mais pormenores nos próximos meses.

+ Os eventos que pode ver na internet, em streaming

Ainda não leu a nova Time In Portugal? Leia aqui grátis a edição desta semana.

Share the story