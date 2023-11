Web Summit vai causar condicionamentos de trânsito em Lisboa

O Web Summit realiza-se, mais uma vez, em Lisboa. Entre 13 e 16 de Novembro, a conferência de tecnologia vai causar condicionamentos de trânsito, a maioria na freguesia do Parque das Nações.

Na sexta-feira, 10 de Novembro, estão já encerradas as vias da Alameda dos Oceanos, no sentido Sul-Norte, entre a cancela de acesso à ZAC e Rotunda dos Vice-Reis; a Rua do Bojador entre a Rotunda do Bojador e a Alameda dos Oceanos; e também a Avenida do Atlântico.

Nos quatro dias da conferência, entre 13 e 16 de Novembro, vai ser cortada a circulação na Alameda dos Oceanos e na Avenida do Índico, entre a Alameda dos Oceanos e a Avenida Dom João II; a Rua do Bojador é encerrada à circulação no troço entre a Rotunda do Bojador e a Alameda dos Oceanos; a Avenida da Boa Esperança está condicionada à circulação entre a Rotunda dos Vice-Reis e o Hotel Myriad, ficando circulável apenas para viaturas autorizadas.

Entre os dias 17 e 21 de Novembro, as vias serão, gradualmente, reabertas e repostas.

