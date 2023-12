Who The Fuck is Henry deixa Estação de Santos. “Vamos aproveitar o tempo que nos resta”

“É com tristeza que anunciamos que mais um ciclo está a chegar ao fim. A única e infame estação ferroviária de Santos vai fechar”. É assim que o colectivo Who The Fuck is Henry se despede de um dos seus projectos mais relevantes. O café, com alma de bar, discoteca e pizzaria, encerra já esta quinta-feira, 30 de Novembro.

O anúncio foi feito no Instagram, no qual não são dadas grandes justificações sobre os motivos que levaram ao encerramento. “Há muito que podíamos dizer sobre isto, mas a vida continua. Não vale a pena chorar sobre o leite derramado e vamos aproveitar o tempo que nos resta”, sugere o colectivo. Pede por isso, na mesma publicação, que os seguidores mostrem o seu apoio nestes últimos dias visitando o espaço.

À Time Out, Tordj, um dos responsáveis, explica que o projecto que ocupa a estação ferroviária há quase três anos “correu lindamente” e que esse foi o grande problema. “Virou um spot tipo instituição, com DJ na plataforma, um sítio mais alternativo. Foi um grande sucesso, com um número elevado de pessoas – 200, 300, 500 num espaço pequeno”, diz. “A IP [Infraestruturas de Portugal] viu isto a crescer, não era esperado, e fizeram um truque baixo e, por causa do número de pessoas, decidiram fechar”, remata.

Num esclarecimento escrito enviado à Time Out na quinta-feira à tarde, a IP garante no entanto que o "contrato estabelecia que este poderia ser denunciado no seu termo, 8 de Dezembro de 2023", lamentando as declarações do colectivo a esta revista, "uma vez que é do inteiro conhecimento da sociedade subconcessionária que a denúncia do contrato foi realizada nos seus estritos termos". "Esta sociedade sabe também que a actividade permitida desenvolver no espaço se restringia a cafetaria, não estando a mesma autorizada a outras actividades como bar e discoteca, pois encontrando-se o espaço localizado na plataforma ferroviária de uma estação da Linha de Cascais, tal põe em causa a segurança de pessoas e bens e da circulação ferroviária", acrescenta a IP na mesma nota.

A IP sublinha que "o contrato de Subconcessão de Uso Privativo celebrado pela IP Património (IPP) com a Sociedade Cais da Estação – Cafetarias, Lda destinava-se exclusivamente ao exercício da actividade de cafetaria no espaço interior do edifício de passageiros da estação ferroviária de Santos, não podendo o Subconcessionário dar-lhe qualquer outro uso".

O colectivo Who The Fuck is Henry nasceu em 2020, e pôs todos a perguntar quem seria o Henry que estava a deixar marcas pela cidade. Anos passados, o mistério continua, mas sabe-se que tem uma ligação à arte urbana, à gastronomia e ao entretenimento. A Estação de Santos, foi o estabelecimento que deu vida ao projecto. Há planos para abrir outros espaços em breve, mas que ainda não foram revelados.

Notícia actualizada às 18.00 de quinta-feira, 30 Novembro, com a posição da Infraestruturas de Portugal.

