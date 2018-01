Will & Grace estão de volta à televisão

A sitcom americana Will & Grace está de regresso, mais de uma década depois do final da anterior temporada. A partir de quinta-feira no TVSéries.

Quando o primeiro episódio de Will & Grace se estreou, em Setembro de 1998, houve quem escrevesse que não ia durar muito. Os americanos, pensavam alguns críticos, não iam ter interesse numa série sobre um homem gay e uma mulher heterossexual que viviam juntos e tinham uma relação saudável. Estavam errados. Will & Grace tornou-se um sucesso e esteve oito anos no ar. Agora está de volta.

A nona temporada estreou-se em Setembro nos Estados Unidos, e pouco depois foi encomendada uma décima. A julgar pelo primeiro episódio, que passa em Portugal na quinta-feira, pouca coisa mudou. Os fãs ficarão contentes com isso, mas é difícil não sentir que a série, hoje, é menos relevante do que nunca. E a maneira estereotipada como sempre retratou os personagens gay é ainda menos defensável em 2018.