Winter Market Stylista regressa em Dezembro, agora no Pavilhão Carlos Lopes

Ainda estamos em Outubro, mas os mercados de Natal já começam a ser anunciados. E Maria Guedes não fica de fora – a blogger traz de volta o seu Winter Market Stylista já nos dias 1 e 2 de Dezembro no Pavilhão Carlos Lopes.

Está visto que o Pavilhão Carlos Lopes é o sítio onde param as modas. Depois da última edição de ModaLisboa, estendem-se por lá mais de uma centena de bancas que antecipam as comprinhas de Natal. Comece a preparar a época festiva – para os jantares de grupo, a consoada, o almoço de família, a festa na noite de 25 de Dezembro, a passagem de ano e até o Dia de Reis.

Há opções para todos e para todas as carteiras, dentro das quase 100 marcas que ocupam o Pavilhão. Pode contar com as cerâmicas de Anna Westerlund, os acessórios de Gracinha Viterbo, os sapatos da Squirrel Tienda, da Harper e os da Berlot, nova marca portuguesa de sapatos de homem. De destacar ainda a estreia da marca de eyewear Le Specs, as t-shirts da Isto ou as peças da Mint & Rose.

Antes disso, já neste fim-de-semana, Maria Guedes junta-se a Luísa Beirão para uma segunda ronda do Shop Your Closet, na Lx Factory, onde vendem peças dos seus armários.

Pavilhão Carlos Lopes. 1 e 2 de Dezembro. 10.00- 19.00. 3€ (menos de 12 anos com entrada gratuita).

