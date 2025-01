Wrestlefest vai acontecer pela primeira vez em Corroios

O Wrestlefest está de volta à Margem Sul para uma noite diferente. O Ginásio Clube de Corroios, no Seixal, vai receber, no dia 18 de Janeiro, o After Dark. Este é o sexto evento da empresa de luta livre e promete ser “a noite mais assustadora do ano”. É a primeira vez que o evento acontece nesta vila do Seixal.

Um dos combates mais aguardados da noite é o confronto entre o recém-coroado campeão de Lisboa, Ricky Boy, natural de Corroios que contará com o apoio da sua terra natal para defender o cinturão, e Marcos Vitória.

Outro destaque é o desafio lançado por Paulo “Knockout” Cruz, também conhecido como o Conquistador de Almada, a Leo Rossi, também de Corroios, que se encontrar afastado dos ringues há mais de um ano.

"Este é o primeiro evento aqui em Corroios, terra natal de Ricky Boy e Leo Rossi. Gostaríamos que a Margem Sul do Tejo se tornasse um hotspot do Wrestling Português", afirma Luís Manuel, um dos organizadores e árbitro do evento.

O Wrestlefest é um projecto que procura revitalizar o wrestling nacional, numa altura em que esta modalidade se encontra com uma grande procura em Portugal. Em Março de 2023 e 2024, a Casa Amarela, em Almada contou com o agora anual Almada Wrestlefest, num evento realizado em parceria com a Câmara Municipal de Almada.

Já em Julho de 2023 e 2024, o Lisboa Wrestlefest chegou ao emblemático Parque Mayer e marcou o regresso da luta livre ao local onde decorriam há mais de 70 anos, protagonizadas por lutadores como Tarzan Taborda e Carlos Rocha.

Ginásio Clube de Corroios. 18 Jan (Sab). 21.00. 7€

