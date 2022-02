Yourganic: uma loja portuguesa e um futuro feito de sabonetes

E se alguém lhe dissesse que um simples sabonete pode ser a chave para reduzir a pegada ambiental no dia-a-dia? Não é preciso ir muito longe para tirar a limpo esta ideia — no final do ano passado, Cristina Fialho e João Nobre lançaram a Yourganic, uma loja online dedicada ao universo da cosmética e da higiene pessoal (e não só), capaz de oferecer alternativas mais sustentáveis aos produtos que usamos todos os dias. "Basicamente, queremos que as pessoas mantenham o estilo de vida que levam, mas com outros produtos, menos prejudiciais para o ambiente", refere João.

Comecemos pela Presque Vu, a marca criada por esta dupla de empreendedores e que representa mais de metade das referências disponíveis na loja online. A gama é completa, inclui sabonetes para o corpo, detergente para a loiça, cuidados para a barba, champôs e condicionador — tudo feito em Portugal, com ingredientes naturais e em pequenas barras sólidas, embaladas (sem plástico) na criatividade da ilustradora Ana Sílvia Agostinho. Isto e alguns extras que tornam a relação com estes produtos ligeiramente mais divertida: há referências a filmes e até códigos para listas de reprodução no Spotify, a provar que até as cantorias no duche podem obedecer a alguma curadoria. Os preços variam entre 4€ e 13€.

"Queremos ter algo fun em tudo o que fazemos, sem que tenha de haver um discurso explícito sobre ingredientes naturais ou redução da pegada ecológica", refere Cristina. Mas os princípios estão lá. Também as velas perfumadas são um produto nacional. Os recipientes são reaproveitamentos de velhas garrafas de vinho, enquanto o conteúdo e feito à base de óleos cosméticos e alimentares reciclados. Os preços são a partir de 8,90€.

"Ao fim do dia, queremos que as pessoas percebam que o cabelo fica com aquele efeito sedoso na mesma, que quando acabam a pasta de dentes não vai mais uma bisnaga de plástico para o lixo. A partir daí, elas próprias começam a querer explorar mais este universo dos produtos amigos do ambiente", explica João.

Nem todos os fornecedores estão em Portugal. Durante os meses que antecederam o lançamento, a Yourganic testou dezenas de produtos. No final, o made in Portugal não prevaleceu sobre a qualidade da oferta — as pastas de dentes Ben & Anna vêm da Alemanha (custam 8,90€), enquanto os produtos de higiene íntima feminina (da marca Mondays) são produzidos na Alemanha e em Itália. Os preços começam nos 7,95€. Da Ásia, em particular da Coreia do Sul, chega uma gama de três séruns — com ácido hialurónico, colagénio e baba de caracol. O preço é 28,90€.

Mas esta plataforma portuguesa está noutras frentes. Através do programa internacional 1% for the Planet, a Yourganic doa 1% das suas vendas a uma ONG, neste caso à One Girl, organização de apoio à educação de meninas na Serra Leoa e no Uganda. Em simultâneo, todos os clientes são desafiados a apoiar uma outra causa. Os donativos são livres e vão para a AnimalLife, cuja missão é apoiar famílias com os seus animais de estimação em casos de abandono iminente por falta de condições financeiras. O objectivo é que outras organizações venham a ganhar palco na loja online.

E falando do futuro, 2022 vai trazer novos lançamentos para a marca Presque Vu — uma nova colecção com cuidados para o corpo, champôs e produtos para a casa, que poderá incluir aromas mais intensos e um novo sabonete de vinho. Os sabonetes nunca serão demais. Quem diria que seriam tão indispensáveis agora que, mais do que nunca, é preciso mudar de hábitos pelo planeta.

