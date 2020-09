Zé dos Bois ocupa o Teatro São Luiz durante quatro dias

Depois de se ter deixado tomar pelo Musicbox, o São Luiz Teatro Municipal dá agora palco a uma programação especial da Zé dos Bois que antecipa o seu 26.º aniversário. O ciclo de performances e concertos decorre de 29 de Setembro a 2 de Outubro.

“Enquanto todos se perguntam se a vacina russa funciona realmente, a Zé dos Bois propõe a sua própria luso-medicina: mais espírito do que agulha. A sua eficácia: saber o que significa inclusão e conseguir criar colaborações entre a comunidade”, pode ler-se no Facebook. O São Luiz acolhe assim uma programação eclética ao longo de quatro dias onde a música, a performance e as artes visuais se intersectam, tudo com curadoria da ZDB.

O programa inicia-se a 29 de Setembro com a performance Peça do Coração: EXCALIBUR, dirigida pela coreógrafa e bailarina Mariana Tengner Barros, um projecto que surge da vontade de valorizar a natureza, com foco especial nas árvores e na importância que estas têm no equilíbrio dos ecossistemas. Há sessões às 18.00 e às 20.00.

O saxofonista Pedro Sousa sobe ao palco no dia 30, pelas 21.00, para apresentar Calor Caluda. E logo a seguir, às 22.00, é a vez de Lula Pena nos dar música, numa colaboração com o artista João Simões.

A 1 de Outubro, às 18.00 e às 20.00, Dinis Machado apresenta Consubstantiation, que o próprio descreve como "um drag show somático e pós-mimético". Às 21.00, Alek Rein dá um cheirinho do novo álbum que está para breve e aquece o palco para depois Manuel Lourenço (aka Primeira Dama), às 22.00, apresentar Superstar Desilusão, o álbum mais recente.

O último dia do ciclo, a 2 de Outubro, arranca às 21.00 com o rapper, músico e artista visual Tristany, que apresenta o seu álbum de estreia em nome próprio, Meia Riba Kalxa. Às 22.00, as artistas Odete e Alice dos Reis estreiam Portal, uma peça que combina som, texto, canto e instalação.

Os bilhetes já estão à venda (aqui) e vão dos 8€ aos 15€. As regras de distanciamento social estão em vigor e será obrigatório usar máscara ao longo dos vários momentos da programação.

