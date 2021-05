Zoo de Lisboa celebra 137 anos com presentes para os visitantes

A festa está marcada para esta sexta-feira, 28 de Maio. Para quem sopra as velas na mesma data, a entrada é grátis. Se não for o caso, não desanime: há mais ofertas e surpresas à sua espera.

Na próxima sexta-feira, 28 de Maio, o Jardim Zoológico de Lisboa comemora 137 anos e, com mais garra do que nunca, desafia os visitantes para um passeio em família muito especial. As surpresas vão começar logo nas bilheteiras. Quem fizer anos no mesmo dia, vai poder entrar gratuitamente, mediante a apresentação do cartão de cidadão. Mas há mais.

Ao longo do dia e de forma inesperada, todos os visitantes, mesmo os que não fazem anos, vão ser surpreendidos com diferentes ofertas. Bilhetes duplos para apadrinhamentos, descontos para a loja do Zoo e livros são algumas das surpresas que vão estar escondidas pelo parque de Sete Rios.

O programa do dia inclui ainda momentos temáticos de “enriquecimento ambiental”, que vão permitir, por exemplo, observar os animais a ser alimentados, bem como as técnicas de caça das diferentes espécies. Em breve, será possível consultar todas as actividades previstas no site do Jardim Zoológico de Lisboa.

Praça Marechal Humberto Delgado (Sete Rios). Seg-Dom 10.00-20.00 (as bilheteiras encerram às 18.45). 13,78€-21,38€. Grátis até aos dois anos.

