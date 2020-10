Zoo de Lisboa celebra Dia do Animal com descontos e surpresas

No próximo domingo, 4 de Outubro, celebra-se o Dia Mundial do Animal, mas também do Tratador e do Médico Veterinário, três efemérides importantes para a conservação da natureza. Para assinalar a data, o Jardim Zoológico de Lisboa preparou um conjunto de acções para toda a família. As surpresas começam logo nas bilheteiras: ao longo de três dias todos os visitantes vão poder usufruir de um desconto directo de 15%. Mas há muito mais para aproveitar entre 3 e 5 de Outubro.

Sempre quis apadrinhar um animal? Pinguins, girafas, tigres e elefantes são algumas das espécies que podem passar a fazer parte da sua família. Por isso, aproveite: tem direito a um desconto de 50% no apadrinhamento de um animal entre sexta-feira e domingo. Se preferir, poderá ainda participar no passatempo a decorrer no site do Zoo, que tem como prémio a oferta de um apadrinhamento ao visitante mais criativo, assim como a oportunidade de conhecer de perto o seu afilhado. Para tal, tem apenas de subscrever a página de YouTube e enviar um e-mail (zoopassatempos@zoo.pt), com uma frase original que inclua as palavras “padrinho orgulhoso” e a espécie que gostaria de apadrinhar (por exemplo, suricata ou pinguim).

Já durante o dia 4, o desafio é descobrir as várias surpresas escondidas pelo parque, desde bilhetes e brindes da loja do Zoo até à possibilidade de se tornar padrinho do seu animal preferido sem ter de puxar os cordões à bolsa. Mas não é só no parque que a diversão espera por si: a partir de casa também se pode entreter em família. No blogue do Zoo, vai poder encontrar um conjunto de entrevistas e ficar a conhecer melhor os bastidores do parque, o dia-a-dia dos tratadores e os projectos de conservação em vigor.

Jardim Zoológico de Lisboa. Praça Marechal Humberto Delgado (Sete Rios). Seg-Dom 10.00-18.00. A partir de 14,50€ (sem descontos). Grátis para crianças até aos dois anos.

+ Actividades para miúdos que gostam de animais

+ Leia já, grátis, a edição Time Out Portugal desta semana

Share the story