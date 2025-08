No Príncipe Real, Vítor Sobral inaugurou a Carvoaria, um restaurante de grelhados a lenha e carvão que privilegia a cozinha portuguesa com influências lusófonas. O chef aposta na simplicidade dos produtos e no aproveitamento integral de peixe e carne, sem desperdícios. O menu inclui entradas como moelas, pica-pau e línguas de bacalhau, pratos principais de carne e peixe na grelha, enchidos e queijos, mas também opções vegetarianas. Aqui, até o pão e algumas sobremesas passam pela grelha. O espaço tem 45 lugares, está aberto todo o dia e, nos dias úteis, serve menu de almoço com entrada, prato e bebida.

