Os renomados chefs André Cruz (Feitoria, Lisboa), Pedro Lemos (Pedro Lemos, Porto) e Louise Bourrat (Boubou’s, Lisboa) encontram-se no Feitoria para celebrar os vinhos franceses de Clos Rougeard. A experiência é composta por seis momentos gastronómicos, dois por cada chef, que resultam num menu exclusivo, harmonizado pelo sommelier Pedro Escoto. O jantar acontece a 21 de Junho, e insere-se no ciclo de experiências vínicas promovidas pelo restaurante do Altis Belém, que visa juntar os nomes mais influentes da cozinha portuguesa com referências do mundo dos vinhos, nacionais e internacionais.

Doca do Bom Sucesso (Belém). 21 Jun (Sáb). 19.00. Preços por divulgar. Reservas em www.restaurantefeitoria.com