Cinco novos pratos para provar no Sea Me Vasco Lello, o novo chef do restaurante de peixe Sea Me, guia-nos pela nova carta e diz-nos quais os pratos que temos mesmo de provar.

Prestes a comemorar uma década, o restaurante peixaria moderna Sea Me deu uma volta ao menu, mantendo todos os clássicos mas acrescentando novos pratos. O culpado desta mudança é Vasco Lello, o novo chef. "É uma casa de peixe mas faltavam algumas coisas. Não tínhamos uma sopa, por exemplo. E temos aqui a matéria-prima toda à mão. Tentamos aproveitar e explorar tudo ao máximo", explica. Visualmente a carta ficou mais curta, mais simples de ler e mais bonita. O peixe da montra e as peças de sushi continuam a ter grande destaque, mas há novas e diferentes entradas e alguns pratos de tacho. "Eu, enquanto chef, sempre fiz cozinha de autor, cozinha com transformação. Aqui estou a equilibrar três frentes que funcionam muito bem: o sushi, a grelha e o resto da cozinha com pratos mais compostos", reforça. Mantém-se alguns clássicos, como os pregos de atum, os nigiris de sardinha assada (que também funcionam bem como sobremesa) e a opção de escolher um peixe da montra para comer metade grelhado e metade em sushi. Nas entradas juntaram-se novas opções, como os ovos com ovas, o tiradito de robalo ou os novos pratos principais, como a cataplana algarvia ou o bitoque de atum servido com ovo estrelado, picles caseiros e batata doce. Eis cinco pratos que não pode mesmo perder na próxima visita ao Sea Me.

