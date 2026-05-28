Onde comer em Almada: 10 restaurantes que tem de conhecer

O Alexandre
Comida de conforto, ambiente familiar e uma carta cheia de clássicos portugueses. No Laranjeiro, O Alexandre já começou a conquistar os almadenses com os seus arrozes, grelhados no carvão e petiscos para partilhar. Entre croquetes de rabo de boi, rissóis de berbigão, arroz de corvina com amêijoa ou massada de peixe, há muito por onde escolher, mas o grande destaque vai para o bife do Alexandre, feito com vazia e servido com um molho tradicional inspirado numa receita de família. O restaurante tem capacidade para 70 pessoas sentadas, cinco ao balcão, e serve menu de almoço durante a semana (13€). E sim: apesar de ter aberto há pouco tempo, já convém reservar.