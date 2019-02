Uma Nêspera no Cu: eles estão de volta e a palermice não tem limites

Preferias ter o metro a chegar sempre à plataforma no exacto momento em que tu estás a chegar. Pontualíssimo, como um relógio. Zero esperas. Mas, o metro está sempre cheio e tu tens de te sentar ao colo de um sexagenário que, nos dias terminados em “A”, tem uma erecção volumosa. Ou ter de esperar sempre dez minutos ou mais, mas ter sempre lugar sentado e espaço à frente para estender as pernas. Só que durante esses dez minutos tinhas de ouvir um grupo de cantores a cappella a ensaiar “O Amor Não Tem Idade” do Toy enquanto todas as pessoas à tua volta aproveitavam para cortar as unhas e/ou comer sandes de panado.

BN: Ai. Estás a ver o que estou a dizer? Não estás de acordo comigo, mesmo sendo teu cunhado? É tipo, percebes? O que é que é o panado?

FM: Vamos cá ver, a coisa estava boa, mas depois houve aquela coisa tipo quando tens uma comida e depois de repente há várias opções.

BN: Sim, e metes merda.

FM: Mas a base está boa.

NM: Atenção, os meus dilemas são um bocado assim, são os que cansam o Bruno.

BN: Eu queria a segunda. Não quero estar a levar com uma erecção.

FM: Mas tens o coro a ensaiar.

BN: Está bem e preferes levar com uma erecção?

FM: Prefiro.

NM: Porque é uma erecção não invasiva.

BN: Ah, é um altinho.

NM: É um altinho porque o senhor ainda por cima, sendo sexagenário já não seria uma erecção…

BN: Sabes lá. Está bem, vou ao colo do senhor. Também para lhe dar um quentinho. O que é que ele pode ter mais alegre no dia?

NM: Era quase uma missão de bondade e solidariedade. Acho que também aguentava a erecção. Aguentamos todos a erecção?

BN: Aguentamos, pois. Até podemos tratar daquilo.