Porto é eleito uma das dez melhores cidades do mundo

A Time Out revelou a sua lista anual das melhores cidades do mundo. O Porto foi avaliado como uma cidade boa para a cultura e para fazer amigos.

Qual é a melhor cidade do mundo? A Time Out procura responder anualmente a esta pergunta através de um questionário que olha para a gastronomia, a vida nocturna e os eventos culturais, mas também o sentido comunitário, o espírito activista e as iniciativas ambientais. Este ano, cerca de 27.000 pessoas à volta de todo o mundo – do Porto a Lisboa, de Melbourne a Madrid, de Chicago a Copenhaga e de Tel Aviv a Tóquio – responderam ao Time Out Index. A lista final, com 37 cidades, teve em conta as opiniões dos leitores e dos editores da Time Out global e inclui duas cidades portuguesas: o Porto (9.º lugar) e Lisboa (21.º lugar).

São Francisco, na Califórnia, foi eleita como a "melhor cidade" em 2021, tendo em conta o seu espírito de comunidade e criatividade, as redes de ajuda mútua, a sustentabilidade e as políticas progressistas. Em nono lugar, o Porto surge destacado como "o segundo melhor lugar do mundo para fazer amigos" (62% dos inquiridos consideram que é fácil encontrar novas amizades) e como uma cidade boa para a cultura (73% dos leitores avaliaram positivamente a cidade nos eventos culturais). A lista destaca as galerias que continuaram activas durante a pandemia e os artistas que "estiveram mais ocupados do que nunca" a dar mais cor às ruas da cidade através do graffiti.

A publicação menciona ainda as zonas pedonais do Porto, o alargamento das esplanadas, as hortas comunitárias, eventos ao ar livre como a Feira do Livro e concertos em jardins, e os novos negócios locais que surgiram em plena pandemia. O Maus Hábitos, na Rua de Passos Manuel, é destacado como um "espaço de artes inclusivo", um "oásis cultural com concertos, espectáculos de drag, cinema, exposições, noites de poesia e comédia".

Em 21.º lugar, Lisboa foi eleita por 87% dos leitores como uma cidade boa para "comer e beber" e um bom lugar para as artes (75%). A lista menciona a capacidade de adaptação à pandemia, com o aparecimento de novos colectivos e pequenos negócios, e a ocupação do espaço público com eventos e esplanadas: "Lisboa fez o que qualquer cidade do sul da Europa deveria – ocupar terraços, margens de rios e qualquer outro espaço disponível ao ar livre. Se há algo que todos nós aprendemos a amar no ano passado, é tudo alfresco, e esta cidade realmente sabe como fazer isso”.

No pódio, a seguir a São Francisco, estão as cidades de Amesterdão, na Holanda (2.º), e Manchester, no Reino Unido (3.º). Consulte aqui a lista completa.

+ 31 coisas incríveis para fazer no Porto

+ Capela Incomum é um dos 28 bares mais cool do mundo

+ Bonfim está no top 20 dos bairros mais cool para a Time Out

Leia aqui a edição digital e gratuita da Time Out Portugal