A peça, que se estreou no Festival de Avignon, é o primeiro capítulo de Cadela Força e é a escolhida para arrancar o festival. Em conjunto com o colectivo Cara de Cavalo, a encenadora brasileira Carolina Bianchi desenvolve histórias que têm em comum uma violação seguida de um feminicídio. É uma viagem ao que é descrito como o abismo, o buraco no meio do deserto, ou o Inferno.

Culturgest. 15-16 Nov. Sex 21.00, Sáb 19.00. 16€