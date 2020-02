Meet Vincent van Gogh: 14 imagens da exposição em Lisboa

“Meet Vincent van Gogh” é uma produção de entretenimento do Vincent van Gogh Museum, em Amesterdão. Numa parceria com a empresa lisboeta UAU, a exposição premiada invadiu Lisboa, depois de ter passado por Pequim, Barcelona e Seul. Instalada no Terreiro das Missas, em Belém, convida o visitante a conhecer e tocar não apenas na obra, mas na sua vida, que continua a fascinar milhares, apesar de o artista ter morrido há mais de um século.

Ao longo do percurso, dividido por galerias temáticas, os visitantes vão tropeçar nos principais locais pelos quais o pintor holandês passou. No Campo de Trigo, o som de um tiro ecoa no ar onde Vincent disparou sobre si próprio, enquanto há uma projecção imersiva com flashbacks dos seus primeiros anos de vida. Na secção dedicada a Artistas Emergentes, pode passear na ruralidade dos Países Baixos ou nas ruas de Paris, sentar-se à mesa do Café Tambourin, em Montmartre, e simular o quadro “Os Comedores de Batatas”.

Outro dos espaços da exposição é O Quarto, uma recriação em tamanho real do quarto do pintor, onde pode até tirar fotografias sentado ou deitado na sua cama (sim, o que é proibido noutros museus, passa a ser obrigatório: o objectivo é mesmo interagir, tocar, fotografar, filmar). Já dentro da Casa Amarela está o estúdio de Vincent na Place Lamartine, em Arles. Lá dentro há uma instalação artística e um jogo de sombras em que se vê o pintor em diálogo com Gauguin. Na galeria Doença e Criatividade, cada visitante pode percorrer os corredores do asilo, explorando a luta de Vincent pela sua recuperação. Através da projecção e do som são conduzidos para St. Remy e, depois, de volta aos campos de trigo, como se a história de Van Gogh completasse um ciclo.

Antes de comprar os seus bilhetes (9€-27€) na Ticketline, espreite esta fotogaleria e aguce ainda mais a sua curiosidade. Depois saia de casa e vá pôr a sua arte em dia. Aproveite que o audioguia está incluído (não, não terá de abrir os cordões à bolsa duas vezes) e há uma versão feita especialmente para os miúdos.

