49.ª ModaLisboa com 23 desfiles, sete ao ar livre e à vista de todos

O Verão continua na ModaLisboa a partir de dia 5 de Outubro, primeiro com as Fast Talks na Estufa Fria e depois, a partir de dia 6, com as colecções para a próxima estação quente a desfilar entre o Pavilhão Carlos Lopes e os jardins do Parque Eduardo VII.

A pregar ao bom tempo do início de Outubro, a ModaLisboa vai começar os seus dias de desfiles nos jardins do Parque Eduardo VII. Em três dias, há sete desfiles no exterior, com uma zona de lugares sentados reservada para convidados e imprensa mas será bem-vindo se quiser ver as modas. Patrick de Pádua (16.00) e Duarte (17.00) inauguram a passerele ao ar livre na sexta, sábado é a vez de Carolina Machado, que dá o salto da plataforma de novos talentos Sangue Novo para a de micromarcas LAB em conjunto com a Imauve (14.30), o sempre espectacular David Ferreira (15.30) e o colectivo AwayToMars (16.30). Domingo desfilam nos jardins a marca Morecco (14.00), Nair Xavier, que regressa à ModaLisboa depois de uma estação de pausa (15.00) e a marca de sapatos Eureka (16.00).

O primeiro dia da 49.ª edição da ModaLisboa, com tema dedicado à luz de Lisboa, tem Sangue Novo, com 10 novos talentos com o seu design a prémio numa apresentação colectiva (18.00), mas volta a ser um dia de nomes fortes, ao contrário das últimas estações. Lidija Kolovrat (20.00), Valentim Quaresma (21.00) e Ricardo Preto (22.00) apresentam as suas colecções para o próximo Verão na sexta-feira.

Sábado é a vez do desfile sempre cheio de Nuno Gama, que trará a sua centena de homens ao Pavilhão Carlos Lopes a meio da tarde (17.30), do regresso de Aleksandar Protic (18.00), os fatos-de-banho e saídas de praia da CIA. Marítima (19.30), Ricardo Andrez (20.30), Christophe Sauvat (21.30) e Dino Alves (22.30).

O último dia tem outro regresso, Olga Noronha e a sua joalharia medicamente prescrita na plataforma LAB (17.00), a angolana Nadir Tati (18.00) – o último desfile, em Março, teve Lili Caneças como presença especial portanto promete –, Luís Carvalho (19.00) e a marca Mustra (20.00). O grande encerramento é com Filipe Faísca (21.00).

Durante os três dias haverá a pop-up store Wonder Room, ainda com horário e marcas a anunciar.

O melhor street style da última edição da ModaLisboa:

+ Dia 1

+ Dia 2

+ Dia 3