A magia de Peter Pan chega ao Colombo em forma de teatro

O C.C. Colombo deixou de servir só para libertarmos a nossa veia consumista. Na sequência da iniciativa A Arte Chegou ao Colombo, é a vez de o teatro ocupar a praça central do centro comercial.

O ponto de partida é a exposição “O Mundo Fantástico de Paula Rego” que, desde 22 de Agosto, ganhou 21 quadros inspirados na obra Peter Pan que mostram um lado diferente da história, introduzindo esta aventura do rapaz que não queria crescer e das crianças que o acompanham até à Terra do Nunca. É com base nesta exposição que, no dia 9 de Setembro, às 19.00, o Teatro Experimental de Cascais vai apresentar na praça central do Colombo a peça de teatro Peter Pan.

A adaptação é de Miguel Graça, a cenografia e a produção de Fernando Alvarez e a encenação de Carlos Avilez, e conta com um elenco composto por nomes bem conhecidos como Ruy de Carvalho (narrador), FF (Peter Pan), Bárbara Branco (Wendy), Henrique Carvalho (Estrelado), Luiz Rizo (Capitão Gancho), Sérgio Silva (Sr. Darling) e Teresa Côrte-Real (Sra. Darling e Sereia).

“A inspiração adveio das gravuras da série Peter Pan que a Paula Rego nos apresenta, de uma forma fantástica e violenta, cruel e sonhadora. Procurei o equilíbrio destes dois pratos da balança – o mundo infantil e cruel e o mundo adulto, fantasioso e secreto”, explica o cenógrafo Fernando Alvarez, em comunicado.

Peter Pan é uma peça dedicada a toda a família, por isso vá com os miúdos e fique a conhecer a história de outra maneira mais divertida com um cenário de cores, formas, sequências e imagens trabalhados ao pormenor pelo Teatro Experimental de Cascais.

Praça central do Centro Colombo. Avenida Lusíada. 9 de Setembro às 19.00. Entrada livre.



