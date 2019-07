Jardim de Verão: a programação que não pode perder na Gulbenkian

Há combinações que parecem quase intocáveis, como a água e o azeite, mas depois de improváveis tornam-se vencedoras. É o caso do concerto do agrupamento arménio The Naghash Ensemble, que combina a música folk arménia com a música clássica e a energia do rock e do jazz. Três vozes juntam-se a instrumentalistas de duduk, oud, dhol e piano arménios para interpretar músicas inéditas.