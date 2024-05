São 85 hectares que excedem as expectativas mais elevadas que se possa ter sobre paisagismo romântico. Talvez porque estamos em Sintra, onde espécies botânicas trazidas de todo o mundo se aclimataram exuberantemente. Talvez porque o desenho dos jardins, sempre mimetizando o natural, é cuidadosamente encenado, fruto do trabalho de arquitectos paisagistas, botânicos e jardineiros. Certo é que o conjunto destas circunstâncias fazem com que o Parque de Monserrate pertença à Rota Europeia de Jardins Históricos, que integra as Rotas Culturais do Conselho da Europa.

Prepare-se para conhecer uma das maiores colecções botânicas existente em Portugal – só fetos são mais de 40 espécies, para lá dos fetos arbóreos, que pode ver no Vale dos Fetos –, com algumas árvores a atingirem portes consideráveis, como é o caso da Araucaria heterophylla, com 50 metros, ou da Metrosideros robusta, que se encontra junto ao relvado, o primeiro em Portugal com sistema de rega, criado na segunda metade do século XIX.

A vertente a Sul, chamada Jardim do México, foi estruturada em patamares e preenchida com vegetação de climas secos, como o pinheiro do México, iúcas, cicas, agaves e dragoeiros. Conte ainda com um roseiral que foi restaurado e apresenta uma colecção de variedades históricas, o Jardim do Japão, onde se destacam os bambus e as camélias, e, claro uma falsa ruína, tão ao gosto romântico, de uma capela engolida pela vegetação e por uma árvore da borracha. Nas proximidades, há uma cascata construída com grandes penedos e plantas exóticas e, no fim do percurso, um falso cromeleque, atribuído, como a falsa ruína e a cascata, a William Beckford, que arrendou a propriedade no fim do século XVIII.

Use a aplicação Tree Finder, da Parques de Sintra, para seguir um percurso que percorre todas as principais doze atracções do parque. Ou confie na sua intuição e deixe-se perder.

Seg-Dom 09.00-19.00 (parque), 09.30-18.30 (palácio). Preço normal: 12€ (parque e palácio); gratuito ao domingo para residentes no concelho