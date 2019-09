O que não pode perder na Lisbon Food Week

O Congresso Nacional dos Cozinheiros, um dos mais importantes eventos gastronómicos em Portugal, regressa à Lx Factory nos dias 29 e 30 de Setembro, e com nomes de peso. Os convidados internacionais são os gémeos russos Ivan e Sergey Berezutskiy, do restaurante Twin Garden em Moscovo (que aproveitam a visita para fazer um jantar especial com João Rodrigues, no Feitoria) e Manu Buffara, do Manu, em Curitiba. Há dois palcos diferentes: o Inter, onde vão estar os chefs, e o Produto, onde se dará destaque a diversos ingredientes. Durante os dois dias haverá provas de receitas de Luís Barradas, o xarém de Noélia, criações com bacalhau por Vítor Adão, produtos da horta de São Lourenço do Barrocal trabalhados por José Júlio Vintém ou opções vegetarianas apresentadas por Nuno Castro, chef do Fava Tonka, no porto. Há masterclasses com a Estrella Damm, a final da 5.ª edição do Barman do Ano e o patrocínio da Makro resultou na estação "Pastry Wonderland", onde há chefs pasteleiros chamados ao barulho, para darem a conhecer as suas propostas doces.