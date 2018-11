Saia à rua e siga este roteiro pelos Dias do Desassossego

A Oficina do Silêncio é para pais e filhos que queiram acordar cedinho no sábado e saber mais sobre a biodiversidade aquática. Há seres vivos a habitar no fundo do mar de que ninguém faz ideia do nome ou do aspecto que têm – a não ser Marina Palácio, autora de literatura infantil, que conduz esta oficina e vai levar as famílias num mergulho no oceano com livros e ilustrações.

Casa Fernando Pessoa. Sáb 11.00. 2€ (criança) e 4€ (adulto). servicoeducativo@casafernandopessoa.pt