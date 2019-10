Trampolim Gerador: 50 actividades gratuitas num só dia no Lumiar

O Instituto do Cinema e Audiovisual também está metido ao barulho e na programação. Decorrem duas sessões de cinema no ICA seguidas de uma conversa no Espaço Tobis – a primeira é às 16.30 com o filme Cartas para o meu avô, de João Nunes, e a segunda acontece às 18.30 com a projecção de Labirinto da Saudade, de Miguel Gonçalves Mendes. Ambas as sessões são seguidas de uma conversa com o realizador.