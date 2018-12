As melhores lojas que abriram em 2018

Esta loja é para um sapatinho cheio de personalidade. Depois de chegarem à Travessa do Rosário em modo pop up, as peças da Les Filles vieram para ficar, com direito a morada fixa. As meninas Maria João Fialho e Joana Bernardo instalaram os seus charriots por lá, onde pode encontrar peças de Alexandra Moura, Marques’Almeida, Ambali, Teeorema ou Freakloset, enfim, peças fora da caixa e que dificilmente alguém vai ter igual.