Criado pelos estúdios Grezzo – responsáveis pela adaptação de The Legend of Zelda: Link’s Awakening para a Switch – em parceria com a Nintendo EPD, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom é o primeiro título protagonizado pela princesa Zelda na história da franquia. E cruza a estética pinyponesca do remake de 2019 com os menus e elementos gráficos de Breath of the Wild e Tears of the Kingdom.

