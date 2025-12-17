Papel, fita, acção: embrulhos de Natal perfeitos

Caramela Parties
Washi tape natalícia, com dez metros cada.
Preço: 6,50€/4un
O que interessa é o interior? Deixe esse lema para outra altura. Se quer fazer um brilharete, aplique-se tanto nos embrulhos como no que vai lá dentro. Até porque já ninguém quer dar – ou receber – um embrulho daqueles descaracterizados, feitos à pressa na loja. Escolha papéis de embrulho especiais, feche com fita-cola colorida e temática, enfie numa caixa catita, que por sua vez pode ser guardada num saco original, personalize a coisa com letras e etiquetas bonitas e, voilá. Papel, fita, acção: está na hora de fazer embrulhos de Natal perfeitos.
Caixa de cartão para presentes.
Preço: 9,90€
Fita de cetim vermelha com dez metros de comprimento.
Preço: 2€
Sortido de laços para embrulhos.
Preço: 1,79€/20un
Sacos para presentes.
Preço: 7,99€/4un
Sacos de papel para prendas.
Preço: 5,99€/25un
Caixa reutilizável The North Pole, de edição limitada.
Preço: 7,50€
Conjunto de adesivos em forma de biscoitos de gengibre.
Preço: 6€
Etiquetas de presentes Maileg.
Preço: 10€
Etiquetas para presentes.
Preço: 3,95€/3un
Fita de gaze de seda com estrelas, com 22,86 metros.
Preço: 6,09€
Papel floral com foil dourado para embrulhos.
Preço: 3,99€
Comece a riscar nomes da lista com estas ideias de presentes para o amigo secreto – há umas sugestões mais parvas do que outras, mas todas com utilidade, por muito mínima que seja, e a pensar em todos os orçamentos.
As novidades a ter debaixo de olho vão da ficção à não-ficção, do ensaio às memórias, com diversos carimbos no passaporte. Os livros para oferecer no Natal de que anda à procura estão aqui. Pode embrulhar qualquer um destes e pôr no sapatinho.
Nem sempre há orçamento para oferecer jóias de verdade, em ouro maciço e cobertas de pedras preciosas. Mas nesta lista de sugestões de jóias portuguesas para oferecer este Natal, onde o tom dourado predomina, os preços começam cá em baixo, ao alcance do comum mortal.
