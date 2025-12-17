Papel, fita, acção: embrulhos de Natal perfeitos

O que interessa é o interior? Deixe esse lema para outra altura. Se quer fazer um brilharete, aplique-se tanto nos embrulhos como no que vai lá dentro. Até porque já ninguém quer dar – ou receber – um embrulho daqueles descaracterizados, feitos à pressa na loja. Escolha papéis de embrulho especiais, feche com fita-cola colorida e temática, enfie numa caixa catita, que por sua vez pode ser guardada num saco original, personalize a coisa com letras e etiquetas bonitas e, voilá. Papel, fita, acção: está na hora de fazer embrulhos de Natal perfeitos.

