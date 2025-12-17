Subscrever
embrulhos de Natal
© Jess Bailey/Unsplash
© Jess Bailey/Unsplash

Papel, fita, acção: embrulhos de Natal perfeitos

Se este Natal quer impressionar antes mesmo dos presentes serem abertos, capriche nos embrulhos. Tome nota.

Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
O que interessa é o interior? Deixe esse lema para outra altura. Se quer fazer um brilharete, aplique-se tanto nos embrulhos como no que vai lá dentro. Até porque já ninguém quer dar – ou receber – um embrulho daqueles descaracterizados, feitos à pressa na loja. Escolha papéis de embrulho especiais, feche com fita-cola colorida e temática, enfie numa caixa catita, que por sua vez pode ser guardada num saco original, personalize a coisa com letras e etiquetas bonitas e, voilá. Papel, fita, acção: está na hora de fazer embrulhos de Natal perfeitos.

Recomendado:🎄 O melhor do Natal em Lisboa

Embrulhos de Natal

Caramela Parties

Washi tape natalícia, com dez metros cada (6,50€/4un)

Washi tape natalícia, com dez metros cada.

Preço: 6,50€/4un

Comprar

El Corte Inglès

Caixa de cartão para presentes (9,90€)

Caixa de cartão para presentes.

Preço: 9,90€

Comprar
Flying Tiger

Fita de cetim vermelha com 10 metros de comprimento (2€)

Fita de cetim vermelha com dez metros de comprimento.

Preço: 2€

Comprar

Hôma

Sortido de laços para embrulhos (1,79€/20un)

Sortido de laços para embrulhos.

Preço: 1,79€/20un

Comprar
H&M

Sacos para presentes (7,99€/4un)

Sacos para presentes.

Preço: 7,99€/4un

Comprar

Ikea

Sacos de papel para prendas (5,99€/25un)

Sacos de papel para prendas.

Preço: 5,99€/25un

Comprar
Lush

Caixa reutilizável The North Pole, de edição limitada (7,50€)

Caixa reutilizável The North Pole, de edição limitada.

Preço: 7,50€

Comprar

Maisons du Monde

Conjunto de adesivos de biscoito de Natal (6€)

Conjunto de adesivos em forma de biscoitos de gengibre.

Preço: 6€

Comprar
Manana

Etiquetas de presentes Maileg (10€)

Etiquetas de presentes Maileg.

Preço: 10€

Comprar

Muji

Etiquetas para presentes (3,95€/3un)

Etiquetas para presentes.

Preço: 3,95€/3un

Comprar
Oh Yeah!

Fita de gaze de seda com estrelas, com 22,86 metros (6,09€)

Fita de gaze de seda com estrelas, com 22,86 metros.

Preço: 6,09€

Comprar

Zara Home

Papel floral com foil dourado para embrulhos (3,99€)

Papel floral com foil dourado para embrulhos.

Preço: 3,99€

Comprar

Presentes de Natal para todos

30 sugestões de presentes para o amigo secreto

  • Compras
30 sugestões de presentes para o amigo secreto
30 sugestões de presentes para o amigo secreto
DR

Comece a riscar nomes da lista com estas ideias de presentes para o amigo secreto – há umas sugestões mais parvas do que outras, mas todas com utilidade, por muito mínima que seja, e a pensar em todos os orçamentos.

Ler mais

Rápido e erudito: 13 livros para oferecer no Natal

  • Compras
Rápido e erudito: 13 livros para oferecer no Natal
Rápido e erudito: 13 livros para oferecer no Natal
DR

As novidades a ter debaixo de olho vão da ficção à não-ficção, do ensaio às memórias, com diversos carimbos no passaporte. Os livros para oferecer no Natal de que anda à procura estão aqui. Pode embrulhar qualquer um destes e pôr no sapatinho.

Ler mais
