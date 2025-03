Ler no feminino: sete livros escritos por mulheres a não perder

Em 2024, foi vencedor do InWords Literary Award, do Hawthornden Prize for Literature e do Booker Prize e é o primeiro livro de Samantha Harvey a ser traduzido para português. A autora inglesa fala-nos de seis astronautas que estão a bordo de uma nave espacial, a orbitar a Terra, para fins científicos. Contudo, ainda que estejam a muitos quilómetros do seu planeta, vão recebendo notícias sobre a família, o que os vai deixando com saudades de casa e a pensar no que seria a sua vida sem a Terra.

De Samantha Harvey. Infinito Particular. 160 pp. 17,50€