Oferecer meias no Natal é uma tradição ancestral, ainda que, ao longo da história, muitos tenham tentado escapar, talvez porque as meias de outrora não gritavam estilo como as marcas de agora. Hoje, um par de meias é um acessório cool para ter na gaveta e ser aquele factor uau quando arregaça as calças, ou para quando deixa aquela dobrinha com o tornozelo a dar um ar da sua graça. E dá para todos: para os arrumadinhos e para os arrojados, para os hipsters e para os extravagantes. Vá por nós e pelas nossas sugestões e meta um par de meias no sapatinho.

