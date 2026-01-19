Guerreiro medieval
Um disfarce que dá para o Carnaval, para o Halloween (toda a gente sabe que a Idade Média metia medo ao susto...) e para as feiras medievais? Isto é que é versatilidade.
Preço: 36,90€ (Mascarilha)
O Carnaval de Torres Vedras, o mais concorrido do país, elegeu “Mundo Encantado” como tema deste ano e as turbinas já estão a aquecer. Em Lisboa, as lojas de disfarces seguem as tendências e não faltam propostas de nobrezas várias, fadas, duendes e outras criaturas fantásticas, incluindo Rumi, a líder metade humana, metade demónio do fenómeno Guerreiras da K-Pop. Com estes disfarces, pode finalmente guardar aquela mascarilha de Zorro ou aquele vampiro já com teias de aranha e, de 16 a 18 de Fevereiro, ir para a rua celebrar o Carnaval de 2026 a rigor.
Quando se fala em mundos encantados, Oz também aparece na lista, e não há Oz sem a Bruxa Má do Oeste favorita, a icónica Almira Gulch.
Preço: 40,99€ (Funidelia)
Se não sabe quem é o Frodo Baggins, anda a viver debaixo de uma pedra (e J.R.R. Tolkien, criador do mundo fantástico popularizado na trilogia de livros O Senhor dos Anéis, adaptada com sucesso ao cinema e depois à televisão, a dar voltas no túmulo...). Mas aqui está a oportunidade perfeita para se redimir. Este fato é para crianças e jovens dos três aos 12 anos, mas também há para adultos (45,99€).
Preço: 35,99€ (Disfarces Jarana)
O que não faltam por aí são disfarces de princesas e rainhas, mas este – em veludo turquesa, com fita para a cabeça a condizer – é digno de ser pavoneado num palácio real. Mas, atenção, em stock só há para crianças entre os três e quatro anos.
Preço: 20,48€ (Casa do Carnaval)
Se é para ir de vampira, leve logo o caixão. Não só estará quentinha como pronta a fazer uma soneca.
Preço: 29,95€ (Centroxogo)
Porquê ser só uma pessoa se pode ser uma criatura mitológica? Este disfarce é para aqueles que sempre sonharam cuspir fogo como qualquer dragão que se preze.
Preço: 30,99€ (Funidelia)
Esforço mínimo, graça máxima. O melhor é que no Halloween pode voltar a usá-lo. Afinal, os lobisomens são criaturas da noite por excelência.
Preço: 79,90€ (Misterius)
Ok, é um unicórnio. Um unicórnio gigante, majestoso, pronto a cavalgar essas ruas minadas de serpentinas e confétis e balões de água, sem qualquer pudor. Pode não se livrar da hipotermia mas, bom, o que é que isso interessa quando tudo em si grita criatura mágica?
Preço: 87,45€ (Costumalia)
O filme Guerreiras do K-Pop – um musical de animação sobre um trio pop feminino que luta contra demónios para salvar o mundo – tornou-se no mais visto de sempre na história da Netflix. É por isso natural que já haja disfarces de Carnaval das suas protagonistas. Este é de Rumi, a líder do grupo.
Preço: 29,99€ (Toys R'Us)
Tem uma família de quatro e gostava de arranjar disfarces de grupo? Sugerimos ir buscar inspiração a contos de fadas como Alice no País das Maravilhas.
Preço: 104,49€/quatro fatos (Disfrazzes)
Não falta o que fazer na cidade no Carnaval – para quem gosta de máscaras e para quem prefere gozar o dia à civil. Estas são as coisas para fazer no Carnaval em Lisboa.
O Carnaval está aí a bater à porta e nem precisa de sair de Lisboa para ver o corso a passar. Agora, vista a sua melhor ou pior roupa para assinalar a efeméride e junte-se a estes desfiles de Carnaval em Lisboa.
