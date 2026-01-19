Subscrever
Disfarces de Carnaval
Guerreiro medieval ou Guerreira do K-Pop? Dez disfarces de Carnaval para brilhar em 2026

Fomos à procura das tendências do ano e sugerimos dez disfarces para este Carnaval.

Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
O Carnaval de Torres Vedras, o mais concorrido do país, elegeu “Mundo Encantado” como tema deste ano e as turbinas já estão a aquecer. Em Lisboa, as lojas de disfarces seguem as tendências e não faltam propostas de nobrezas várias, fadas, duendes e outras criaturas fantásticas, incluindo Rumi, a líder metade humana, metade demónio do fenómeno Guerreiras da K-Pop. Com estes disfarces, pode finalmente guardar aquela mascarilha de Zorro ou aquele vampiro já com teias de aranha e, de 16 a 18 de Fevereiro, ir para a rua celebrar o Carnaval de 2026 a rigor.

Os dez disfarces de Carnaval que vai querer usar

Guerreiro medieval

DR

Um disfarce que dá para o Carnaval, para o Halloween (toda a gente sabe que a Idade Média metia medo ao susto...) e para as feiras medievais? Isto é que é versatilidade.

Preço: 36,90€ (Mascarilha)

Comprar

Bruxa Má do Oeste

DR

Quando se fala em mundos encantados, Oz também aparece na lista, e não há Oz sem a Bruxa Má do Oeste favorita, a icónica Almira Gulch. 

Preço: 40,99€ (Funidelia)

Comprar
Frodo Baggings

DR

Se não sabe quem é o Frodo Baggins, anda a viver debaixo de uma pedra (e J.R.R. Tolkien, criador do mundo fantástico popularizado na trilogia de livros O Senhor dos Anéis, adaptada com sucesso ao cinema e depois à televisão, a dar voltas no túmulo...). Mas aqui está a oportunidade perfeita para se redimir. Este fato é para crianças e jovens dos três aos 12 anos, mas também há para adultos (45,99€).

Preço: 35,99€ (Disfarces Jarana)

Comprar

Rainha

DR

O que não faltam por aí são disfarces de princesas e rainhas, mas este – em veludo turquesa, com fita para a cabeça a condizer – é digno de ser pavoneado num palácio real. Mas, atenção, em stock só há para crianças entre os três e quatro anos.

Preço: 20,48€ (Casa do Carnaval)

COMPRAR
Vampira no caixão

DR

Se é para ir de vampira, leve logo o caixão. Não só estará quentinha como pronta a fazer uma soneca.

Preço: 29,95€ (Centroxogo)

Comprar

Dragão

DR

Porquê ser só uma pessoa se pode ser uma criatura mitológica? Este disfarce é para aqueles que sempre sonharam cuspir fogo como qualquer dragão que se preze.

Preço: 30,99€ (Funidelia)

Comprar
Lobisomem babysitter

DR

Esforço mínimo, graça máxima. O melhor é que no Halloween pode voltar a usá-lo. Afinal, os lobisomens são criaturas da noite por excelência.

Preço: 79,90€ (Misterius)

Comprar

Unicórnio

DR

Ok, é um unicórnio. Um unicórnio gigante, majestoso, pronto a cavalgar essas ruas minadas de serpentinas e confétis e balões de água, sem qualquer pudor. Pode não se livrar da hipotermia mas, bom, o que é que isso interessa quando tudo em si grita criatura mágica? 

Preço: 87,45€ (Costumalia)

Comprar
Rumi

DR

O filme Guerreiras do K-Pop – um musical de animação sobre um trio pop feminino que luta contra demónios para salvar o mundo – tornou-se no mais visto de sempre na história da Netflix. É por isso natural que já haja disfarces de Carnaval das suas protagonistas. Este é de Rumi, a líder do grupo.

Preço: 29,99€ (Toys R'Us)

COMPRAR

Conjunto de Alice no País das Maravilhas

DR

Tem uma família de quatro e gostava de arranjar disfarces de grupo? Sugerimos ir buscar inspiração a contos de fadas como Alice no País das Maravilhas.

Preço: 104,49€/quatro fatos (Disfrazzes)

Comprar

