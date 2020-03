Oito espectáculos de dança para duas semanas de Cumplicidades

Nasceu em 2015, sob ideia e direcção artística do bailarino e coreógrafo Francisco Camacho, que dirige a EIRA, estrutura por detrás do festival. A edição zero já apontava para zonas interessantes, fortalecidas pela edição de 2016. Entretanto, passou a realizar-se de dois em dois anos e cresceu em tudo: número de espectáculos, diversidade e excelência da programação, actividades paralelas. Com curadoria nacional de André Guedes e internacional de Sara Machado, este é o ano em que o Cumplicidades se agiganta e reivindica a sua preponderância. Que seja para durar.

Recomendado: Passaporte de Dança, a novidade deste Cumplicidades