Oito filmes a não perder na Festa do Cinema Francês

Durante mais de 30 anos, Charles Aznavour, usando uma máquina de filmar que lhe foi dada por Edith Piaf em 1948, registou os mais variados aspectos da sua vida pessoal e profissional: viagens, concertos, momentos íntimos com familiares e amigos, etc. Pouco antes de morrer, em 2018, com 94 anos, Aznavour, que tinha todo este material catalogado e guardado na sua casa do Sul de França, confiou-o ao seu produtor e amigo Marc Di Domenico (também autor de um documentário biográfico sobre ele, Autobiographie), para que o transformasse num filme. E foi o que Di Domenico fez, com a colaboração de Mischa, um dos filhos do artista. Aznavour por Charles passa na Festa do Cinema Francês para assinalar os 100 anos do nascimento do lendário e popular cantor.