As estreias de cinema para ver em Outubro, de ‘Megalopolis’ a ‘A Substância’

Cinco anos depois, Todd Phillips volta a realizar um filme com o grande vilão de Gotham City e com outra péssima companhia (falamos, claro, das personagens). Joker: Loucura a Dois marca o regresso de Joaquin Phoenix ao papel de Joker/Arthur Fleck, agora com Lady Gaga no papel de Lee Quinzel/Harley Quinn. Este mês fica ainda marcado pela estreia de Megalopolis, um projecto antigo de Francis Ford Coppola e um épico de ficção cientifica com Adam Driver; e de A Substância, filme de terror com Demi Moore no papel de uma estrela de cinema em declínio.

Recomendado: Os filmes em cartaz esta semana