De Hirokazu Kore-eda, 2022

O realizador é japonês, mas Broker – Intermediários foi produzido e rodado na Coreia do Sul, com actores sul-coreanos, por isso faz todo o sentido que conste desta lista. Dois falhados que desviam crianças abandonadas da igreja onde são deixadas, para as venderem a casais que querem adoptar, a mãe de um desses bebés e um miúdo de um orfanato, atravessam a Coreia do Sul numa carrinha, em busca de quem queira ficar com o menino. Hirokazu Kore-eda pega num assunto delicadíssimo e grave, e apresenta-o de diversos pontos de vista sem tomar partido por nenhum deles, com uma leveza que nunca se confunde com frivolidade.