Os melhores filmes de Natal para crianças... E os pais delas

Comecemos pelo óbvio: qualquer filme com Will Ferrell é uma delícia. E pode ser uma delícia de Natal, como é o caso de Elf – O Falso Duende, filme realizado por Jon Favreau em 2003. Como tantas outras crianças, Buddy é criado como elfo, no Pólo Norte, na oficina do Pai Natal. A coisa começa a ficar estranha quando Buddy cresce o dobro (ou muito mais que o dobro) do que os restante amigos. Aí, com mais tamanho, descobre que o seu pai biológico vive em Nova Iorque e vai a seu encontro. Quando chega à cidade percebe que já ninguém ali tem espírito natalício. E, como bem sabemos, isso não pode continuar assim. Nota final: Zooey Deschanel também entra no filme.

Onde ver: Netflix/ Max