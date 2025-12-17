Subscrever
Noite Violenta
DR | Noite Violenta
DR

Os piores e mais estranhos filmes com o Pai Natal

Uma lista de filmes natalícios bizarros e de culto em que o Pai Natal faz parte da lista dos meninos maus.

Hugo Geada
Escrito por Eurico de Barros e Hugo Geada
Toda a gente conhece filmes de Natal clássicos e reconfortantes, com o Pai Natal no papel de herói. Esta lista vai noutra direcção: reúne alguns dos piores e mais estranhos filmes alguma vez feitos com o bom velhinho no centro da acção. Produções falhadas, ideias absurdas e execuções desastrosas que, em muitos casos, acabaram por ganhar estatuto de culto precisamente por serem tão más. Há demónios, marcianos, wrestlers, fadas, canções embaraçosas e muita falta de noção. Para os mais curiosos, há ainda uma boa notícia: a maioria destes filmes pode ser vista gratuitamente no YouTube.

Os piores e mais estranhos filmes com o Pai Natal

Noite Violenta (2022)

O único blockbuster desta lista é um take violento e em forma de filme de acção (à John Wick) com a figura do Pai Natal no centro da trama (e dos combates). Em Violent Night, David Harbour (Stranger Things) encarna um Pai Natal alcoólico, cansado do mundo e com um passado de guerreiro viking, que enfrenta um grupo de mercenários numa mansão de luxo. O resultado é um filme natalício sangrento, exagerado e consciente do absurdo, que cruza violência estilizada com humor negro. A realização é de Tommy Wirkola.

Onde ver: Prime Video (para alugar)

Matança de Natal (2005)

Uma comédia de terror que parte da seguinte premissa: o Pai Natal é na realidade o único filho do diabo. Por ter perdido um jogo com um anjo, foi condenado a ser bonzinho e a distribuir presentes às crianças na noite de Natal durante mil anos. Quando as condições da aposta expiram, o demoníaco Pai Natal (interpretado por Bill Goldberg, mais um wrestler) pode enfim compensar o tempo perdido e começar a matar pessoas a torto e a direito. É difícil dizer o que é pior nesta fita de David Steiman, se a comédia, se o terror. Se o Pai Natal existisse mesmo, Matança de Natal dava processo em tribunal.

Onde ver: YouTube

Santa with Muscles (1996)

Concebida como um veículo natalício para o célebre wrestler Hulk Hogan, esta comédia infantil natalícia, de John Murlowski, foi considerada pela crítica americana como um dos piores filmes de sempre. Hogan faz um milionário que tem um acidente, fica amnésico e convence-se de que é o Pai Natal. Ao mesmo tempo, um cientista maléfico procura destruir um orfanato sob o qual existem uns cristais mágicos de que se quer apoderar. Santa with Muscles é ainda pior do que parece.

Onde ver: YouTube

Pai Natal: O Filme (1985)

Apesar de ser interpretado por actores tão estimáveis como John Lithgow, Dudley Moore ou Burgess Meredith, Pai Natal: o Filme, é uma castástrofe das grandes (e não só cinematográfica, já que deu um monumental estouro nas bilheteiras quando da estreia). É a história das origens do Pai Natal, um fabricante de brinquedos que descobriu um reino mágico de elfos no Pólo Norte e se transformou no dito. Um filme abismalmente mau até à gargalhada, e com efeitos especiais de saldo. Jeannot Szwarc realiza.

J’ai Rencontré le Pére Noel (1984)

Os franceses também são capazes de fazer filmes estranhos e comicamente falhados sobre o Pai Natal, como se prova por este. Os pais do pequeno Simon desapareceram misteriosamente numa expedição a África, e o menino quer que eles regressem e passem o Natal com ele. Uma fada bondosa e o Pai Natal vão ajudar Simon a encontrar os pais, e a história a ter um final feliz. Não contente em ser má de doer, esta fita de Christian Gion também tem canções. Daquelas de fugir.

Onde ver: Netflix

Santa and the Ice Cream Bunny (1972)

Um dos mais bizarros, desastrados e risíveis filmes de toda a história do cinema, que acabou por ganhar estatuto de culto nos EUA. O trenó do Pai Natal cai na Florida e ele pede a um grupo de crianças que o ajudem a voltar ao Pólo Norte. Pelo meio, há canções, danças, uma bruxa, um sujeito disfarçado de gorila, o coelhinho branco do título e uma toupeira antropomórfica, entre outras coisas. O realizador disto (R. Winer) devia fumar coisas muito estranhas.

Onde ver: YouTube

Santa Claus Conquers the Martians (1964)

Mais um clássico do clube dos piores filmes natalícios envolvendo o Pai Natal. Aqui, os marcianos (que são verdes, como é óbvio), preocupados por não haver Natal no seu planeta e as crianças marcianas não terem brinquedos, decidem raptar o bom velhinho que vive no Pólo Norte, mais um casal de miúdos que os guiaram até ele. No final, o Pai Natal acaba por espalhar a felicidade e dar presentes a todas as crianças de Marte. A realização é de Nicholas Webster.

Onde ver: YouTube

Santa Claus (1959)

Esta produção infantil realizada no México pelo cubano René Cardona, especializado em cinema de série Z, é considerada não só o pior filme de Natal de sempre, como o pior sobre o Pai Natal. A história envolve o Pai Natal e o mago Merlin, que, ajudados por algumas crianças bem-comportadas, têm que impedir um diabo trapalhão de estragar o Natal. Santa Claus é um daqueles raros filmes tão espantosamente maus que acaba por se tornar irresistível e fascinante – embora da forma errada.

Onde ver: YouTube

