O único blockbuster desta lista é um take violento e em forma de filme de acção (à John Wick) com a figura do Pai Natal no centro da trama (e dos combates). Em Violent Night, David Harbour (Stranger Things) encarna um Pai Natal alcoólico, cansado do mundo e com um passado de guerreiro viking, que enfrenta um grupo de mercenários numa mansão de luxo. O resultado é um filme natalício sangrento, exagerado e consciente do absurdo, que cruza violência estilizada com humor negro. A realização é de Tommy Wirkola.

Onde ver: Prime Video (para alugar)