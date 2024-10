Actor veterano, Cesar Romero foi o primeiro a interpretar a personagem do Joker, na série de televisão Batman dos anos 60 (e num filme que ela gerou), que tentava estar o mais próximo possível do comic de Bob Kane. Romero entrou perfeitamente no espírito da coisa. O seu Joker é muito parecido com o que se manifesta nas histórias de Batman dessa época. Ele é um cruzamento de criminoso e histrião, com o gosto de pregar partidas e dono de um sentido de humor doentio, e é tão divertido como perigoso.