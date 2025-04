Por falar em provocação, Martin Scorsese, então já um realizador com o seu peso, aproveitou a publicação do romance homónimo de Nikos Kazantzakis, contou com as interpretações exemplares de Willem Dafoe, Harvey Keitel e Barbara Hershey, e apresentou a vida de Jesus Cristo como uma vívida jornada de um homem através da vida lutando em permanência contra as tentações terrenas. Enfim, um homem com um dom, decerto, mas principalmente um homem capaz de pecar, mas, também, como foi o caso, capaz do sacrifício por um ideal. Blasfemo foi provavelmente o menos insultuoso que chamaram ao realizador de Taxi Driver.

Onde ver: AppleTV+ (aluguer)