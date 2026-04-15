Subscrever
Language:
PortuguêsEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Lisboa

25 Mulheres
© Raquel Costa | 25 Mulheres, de Raquel Costa
© Raquel Costa

Estes programas trocam o 25 de Abril por miúdos

Não deixe passar a data em branco. Há muitas coisas para fazer com as crianças antes, durante e depois do 25 de Abril.

Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
Publicidade

O 25 de Abril de 1974 pode parecer uma coisa um bocadinho antiga, que já faz parte da História, mas é por isso que, agora, vivemos em liberdade, num país muito menos triste e cinzento. E é por isso também que, se ainda não falou sobre a revolução dos cravos aos miúdos, está na hora de o fazer. Atenção, não é preciso dar-lhes uma seca: há muitas formas didácticas e divertidas de os ensinar quem foi Salazar, o que é uma ditadura e porque é que agora é que é bom. Para não perder tempo, aproveite que temos várias sugestões de programas que trocam o 25 de Abril por miúdos. São pelo menos meia dúzia de coisas para fazer com as crianças em Lisboa e arredores.

Recomendado: A revolução para garotos. Livros infantis sobre o 25 de Abril

Estes programas trocam o 25 de Abril por miúdos

Cartazes em Liberdade

  • Miúdos
  • Avenida da Liberdade/Príncipe Real
Cartazes em Liberdade
Cartazes em Liberdade
DR

O que é ser livre? O que é a liberdade para cada um? Como é que a podemos mostrar num desenho, numa frase, numa imagem? Nesta oficina, com concepção e orientação da ilustradora Maria Remédio, as crianças dos seis aos dez anos são convidadas a ver filmes relacionados com o 25 de Abril, bem como a peça As Ruas de Lisboa, de Ana Hatherly, para em conjunto fazerem cartazes que expressem as suas ideias de liberdade. Vão usar-se impressões em risografia, decalques e desenhos que se vão escondendo e revelando em camadas sobrepostas, com a ajuda da cola pincelada sobre os papéis. A actividade, a decorrer na Cinemateca Portuguesa, custa 4€ por participante.

Ler mais

Uma Constituição para todos os seres

  • Miúdos
  • São Sebastião
Uma Constituição para todos os seres
Uma Constituição para todos os seres
DR

A partir do movimento dos Direitos da Natureza e aproveitando para celebrar os 50 anos da Constituição Portuguesa e o valor intrínseco e interdependência de todos os seres vivos, a artista Maja Escher propõe-nos a criação de um conjunto de bandeiras onde se inscrevem as ideias base para uma Constituição para Todos os Seres. Usando tecidos tingidos com pigmentos de terra, linhas e agulhas, máquinas de costura, tesouras, e muita imaginação, as famílias são convidadas a inscrever as suas ideias contribuindo com vozes e bandeiras para uma instalação-manifestação para todos os seres. A participação nesta actividade é gratuita, decorre no Jardim Gulbenkian e pode ser feita em qualquer momento dentro do horário indicado (11.00-13.00/ 14.30-16.30).

Ler mais
Publicidade

É preciso não esquecer!

  • Marvila
É preciso não esquecer!
É preciso não esquecer!
Fotografia: Chayenne Tessari Zanol/ Unsplash

“Onde é que estavas no 25 de Abril, avô?” A pergunta é o pretexto para uma viagem no tempo pelas agruras da ditadura, as alegrias da revolução e os desafios de hoje. A partir de textos de Ana Luísa Ferreira, António Lobo Antunes, Ary dos Santos, Ermelinda Duarte, Jorge de Sena, José Saramago, Miguel Torga e Sophia de Mello Breyner, este espectáculo do Teatro Contra-Senso conta ainda com a participação de Grupo de Cantares Eira Grande. Em cena de 16 a 18 de Abril, quinta e sexta às 21.00 e sábado às 17.00 e às 21.00, no Auditório Fernando Pessa. O bilhete custa 6€.

Ler mais

25 de Abril, sempre!

  • Coisas para fazer
  • Beato
25 de Abril, sempre!
25 de Abril, sempre!
DR

Na véspera da revolução, a Oficina do Cego convida quem quiser a aparecer para imprimir um cartaz, que poderá usar depois no desfile popular do 25 de Abril. Os cartazes serão impressos com uma prensa tipográfica semelhante a tantas que se usavam na época, e o papel e a tinta são oferecidos pela Oficina do Cego. Este é um serão de convívio e celebração, que retoma a tradição das Sextas Feiras Sociais desta associação de artes gráficas. A participação é gratuita, para todas as idades, e não requer inscrição.

Ler mais
Publicidade

Vamos criar desenhos e serigrafias

  • Miúdos
  • Grande Lisboa
Vamos criar desenhos e serigrafias
Vamos criar desenhos e serigrafias
© Sérgio Condeço

Nesta oficina no Fab Lab, as famílias vão ter oportunidade de explorar a sua criatividade em conjunto: primeiro, desenvolvendo ideias através do desenho e, em seguida, transformando essas criações em estampas através da técnica de serigrafia. Inspiradas pelo tema do 25 de Abril, vão ser convidadas a criar cravos e outros símbolos de liberdade, que poderão depois ser usados como expressão artística e comemorativa. A inscrição custa 7,50€, para uma criança e um adulto.

Ler mais

Abril no Castelo: Caminhos da Liberdade

  • Coisas para fazer
  • Castelo de São Jorge
Abril no Castelo: Caminhos da Liberdade
Abril no Castelo: Caminhos da Liberdade
© Tiago Ladeira

No dia 25 de Abril, o Castelo de São Jorge convida as famílias a celebrar a Revolução dos Cravos. A iniciativa propõe uma aventura pelo património que cruza a história do monumento com os valores da liberdade, da participação e da democracia. Munidos de um mapa e desafiados por pequenas provas, crianças e adultos percorrem muralhas, torres e miradouros, descobrindo como este antigo espaço de poder e controlo se transformou num lugar de encontro e partilha. A sessão decorre às 11.00, tem duração aproximada de 1h15, destina-se a maiores de 6 anos e está incluída no bilhete de entrada (8,50€-17€), mediante marcação.

Ler mais
Publicidade

O Coro

  • Miúdos
  • Belém
O Coro
O Coro
Arquivo Fotográfico da Assembleia da República/Rui Simão

A música é democracia, palavra, conversa, liberdade. Beatriz Pessoa inspira-se na colecção de livros Missão: Democracia e nos seus temas para criar canções originais, explorando diferentes estilos e sonoridades musicais, e mostrando como a música reflecte diversas formas de pensar. O pontapé de saída de O Coro é “Faz perguntas”, que promove o espírito crítico e a cidadania. Em cena de 25 a 26 de Abril, sábado às 19.00 e domingo às 17.00, no Centro Cultural de Belém. O bilhete custa 7,50€.

Ler mais

À sombra da Liberdade

  • Miúdos
  • Estrela/Lapa/Santos
À sombra da Liberdade
À sombra da Liberdade
DR

Entre luz e sombra surge Karagöz, herói popular do teatro de sombras da Turquia. Com o seu humor irreverente e uma missão contra a sua vontade, as suas aventuras levam-nos a pensar o que é a liberdade. Será dizer aquilo que sentimos? Fazer o que gostamos? Nesta actividade para crianças maiores de seis anos, descobre-se como o teatro de sombras nos convida a imaginar, questionar e reflectir. O bilhete custa 10€, para um adulto e uma criança.

Ler mais

Abril é agora

Publicidade
Recomendado
    Últimas notícias
      Publicidade
      Voltar ao topo

      Sobre nós

      Contacte-nos

      Time Out Worldwide

        Mapa do site
        © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.