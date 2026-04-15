Estes programas trocam o 25 de Abril por miúdos

O que é ser livre? O que é a liberdade para cada um? Como é que a podemos mostrar num desenho, numa frase, numa imagem? Nesta oficina, com concepção e orientação da ilustradora Maria Remédio, as crianças dos seis aos dez anos são convidadas a ver filmes relacionados com o 25 de Abril, bem como a peça As Ruas de Lisboa, de Ana Hatherly, para em conjunto fazerem cartazes que expressem as suas ideias de liberdade. Vão usar-se impressões em risografia, decalques e desenhos que se vão escondendo e revelando em camadas sobrepostas, com a ajuda da cola pincelada sobre os papéis. A actividade, a decorrer na Cinemateca Portuguesa, custa 4€ por participante.
O 25 de Abril de 1974 pode parecer uma coisa um bocadinho antiga, que já faz parte da História, mas é por isso que, agora, vivemos em liberdade, num país muito menos triste e cinzento. E é por isso também que, se ainda não falou sobre a revolução dos cravos aos miúdos, está na hora de o fazer. Atenção, não é preciso dar-lhes uma seca: há muitas formas didácticas e divertidas de os ensinar quem foi Salazar, o que é uma ditadura e porque é que agora é que é bom. Para não perder tempo, aproveite que temos várias sugestões de programas que trocam o 25 de Abril por miúdos. São pelo menos meia dúzia de coisas para fazer com as crianças em Lisboa e arredores.
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