Natália Correia – Entre o Riso e a Paixão
De Maria João Martins e Catarina Alves
Natália Correia foi uma das figuras mais marcantes do século XX português. Micaelense, nasceu no seio de um núcleo matriarcal e chegou à capital ainda jovem. Cedo demonstrou que a inconformidade seria para sempre o seu estado de espírito. Trabalhou na rádio e na televisão, foi jornalista e deputada e lutou pelos direitos das mulheres e contra o fascismo. Dona de uma oratória inconfundível, também fez traduções e escreveu romances, poesia, contos, guiões e peças de teatro.
Imprensa Nacional. 72 pp. 11€