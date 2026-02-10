Não são princesas ou rainhas (bem, algumas também eram), mas heroínas da vida real que, com talento e determinação, fizeram a diferença na sua época e muitas vezes para lá dela. Da escritora portuguesa Natália Correia, activista pelos direitos da mulher e contra o fascismo, até à paquistanesa Malala Yousafzai, a pessoa mais nova a receber o prémio Nobel da Paz, sem esquecer muitas outras raparigas rebeldes, como a pintora mexicana Frida Kahlo ou a astronauta russa Valentina Tereshkova, os papéis principais não estão reservados apenas aos rapazes. Basta ler estes livros feministas para crianças, mas uma delícia também para os mais crescidos, para perceber como o mundo está cheio de musas inspiradoras. Inspire-se com elas e celebre as mulheres e o feminismo.

