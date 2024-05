O Dia do Autor Português celebra-se todos os anos a 22 de Maio. Sugerimos 12 livros infanto-juvenis com selo 100% nacional.

O Dia do Autor Português, proclamado pela primeira vez em 1982, celebra-se todos os anos a 22 de Maio. Neste dia, todos os autores portugueses, das mais diversas áreas artísticas, da literatura à ilustração, estão de parabéns. Para celebrar a efeméride, a Time Out destaca seis novidades literárias de autores nacionais. Mas pedimos também recomendações para os mais novos a outros seis autores (portugueses também, claro). Ao todo, são 12 livros com histórias a não perder e desenhos de encher o olho, que prometem fazer as delícias das famílias.

