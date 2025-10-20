Teatro infantil: fique atento a estas companhias

Sedeada em Lisboa, mas com veia itinerante, a Formiga Atómica é uma associação cultural e companhia de teatro, fundada em 2014 e dirigida por Miguel Fragata e Inês Barahona. Habitualmente antecedidas por períodos de pesquisa motivadas pela questão abordada, as criações são sobretudo produzidas para um público mais jovem mas os conteúdos estão longe da cedência à infantilização, não tivessem os adultos tanto a aprender com os miúdos.
Com casa própria ou em regime itinerante, estas companhias vivem para encantar o público mais novo. Criam histórias que despertam curiosidade, imaginação e gargalhadas, levando o teatro a escolas, festivais e salas de espectáculo de todo o país. Mas não se pense que os adultos ficam de fora: muitos destes grupos promovem também formação para pais e educadores, oficinas criativas e projectos pedagógicos pensados para dentro e fora da sala de aula. Há propostas para tempos lectivos e para as férias, sempre com o mesmo objectivo: aproximar as crianças do palco. E se a ideia for celebrar um aniversário de forma especial, também há produções para isso. Eis oito grupos de teatro infantil a descobrir. Bom espectáculo!
