Teatro infantil: fique atento a estas companhias

Os miúdos deliram com os anos e os pais gostam de lhes fazer as vontades, claro. Mas bem sabemos a pressão que pode ser encontrar o sítio certo para fazer uma festa infantil. Em parques e museus, com animação e insufláveis, há muito por onde escolher (tanto quanto as imensas coisas que há para fazer em Lisboa). Tudo depende da disponibilidade, da paciência e do número de zeros na conta bancária dos pais – nesta lista encontra os melhores sítios onde fazer festas de aniversário para crianças em Lisboa, à medida de todos. Afinal, eles esperam 365 dias pela chegada deste dia (o único momento capaz de rivalizar com o aniversário deve ser o Natal...), as expectativas estão ao rubro e o melhor presente que lhes pode dar é uma festa inesquecível.