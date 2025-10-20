Lisboa

Subscrever

Lisboa

TIL-teatro infantil de lisboa
©David Cachopo | "O Gato das Botas", pelo Teatro Infantil de Lisboa
©David Cachopo

Teatro infantil: fique atento a estas companhias

Estes grupos de teatro de Lisboa criam a pensar nos mais pequenos. Decore bem estes nomes porque são um espectáculo.

Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
Publicidade

Com casa própria ou em regime itinerante, estas companhias vivem para encantar o público mais novo. Criam histórias que despertam curiosidade, imaginação e gargalhadas, levando o teatro a escolas, festivais e salas de espectáculo de todo o país. Mas não se pense que os adultos ficam de fora: muitos destes grupos promovem também formação para pais e educadores, oficinas criativas e projectos pedagógicos pensados para dentro e fora da sala de aula. Há propostas para tempos lectivos e para as férias, sempre com o mesmo objectivo: aproximar as crianças do palco. E se a ideia for celebrar um aniversário de forma especial, também há produções para isso. Eis oito grupos de teatro infantil a descobrir. Bom espectáculo!

Recomendado: Coisas para fazer em família este fim-de-semana em Lisboa (e arredores)

Os melhores grupos de teatro infantil

Formiga Atómica – Associação Cultural

  • Grande Lisboa
Formiga Atómica – Associação Cultural
Formiga Atómica – Associação Cultural
Fotografia: Enric Vives-Rubio/LU.CA

Sedeada em Lisboa, mas com veia itinerante, a Formiga Atómica é uma associação cultural e companhia de teatro, fundada em 2014 e dirigida por Miguel Fragata e Inês Barahona. Habitualmente antecedidas por períodos de pesquisa motivadas pela questão abordada, as criações são sobretudo produzidas para um público mais jovem mas os conteúdos estão longe da cedência à infantilização, não tivessem os adultos tanto a aprender com os miúdos. 

Ler mais

Teatro O Sonho

  • Grande Lisboa
Teatro O Sonho
Teatro O Sonho
Companhia de Teatro O Sonho – Temporada 2025/2025

Actualmente sedeada em Marvila, desde a sua fundação em 1999 que a Companhia de Teatro O Sonho trabalha maioritariamente com o público infanto-juvenil. A ambição é difundir áreas como o teatro, a dança, as artes circenses ou o canto. A ideia é que em cada espectáculo pelo menos três destes ingredientes se juntem à festa. Costuma adaptar leituras recomendadas pleno Plano Nacional, casos de O Cavaleiro da Dinamarca, A Farsa de Inês PereiraO Auto da Barca do Inferno, todos disponíveis para digressão. Pelo caminho, fomenta workshops e fóruns de debate, e produz espectáculos e animações para todos os tipos de eventos.

Ler mais
Publicidade

TIL – Teatro Infantil de Lisboa

  • Carnide/Colégio Militar
TIL – Teatro Infantil de Lisboa
TIL – Teatro Infantil de Lisboa
Fotografia: David Cachopo

Em Janeiro de 1976, surgia o TIL — Teatro Infantil de Lisboa com a peça O Rapto das Cebolinhas, da escritora brasileira Maria Clara Machado no Teatro do Nosso Tempo. Quase 50 anos depois, correu salas, instalou-se de vez no Teatro Armando Cortez, onde se encontra desde 2004, e deu a conhecer autores nacionais e internacionais, adaptando clássicos, óperas e bailados. A sua mais recente produção, Era Uma Vez, junta num único musical várias das muitas histórias que têm vindo a contar.

Ler mais

Sala-Estúdio/Teatro Papa-Léguas

  • Benfica/Monsanto
Sala-Estúdio/Teatro Papa-Léguas
Sala-Estúdio/Teatro Papa-Léguas
DR

Teatro e educação artística desde 1976. Já são muitos anos, ou muitas léguas, a contar para este grupo de teatro infantil. Fazendo jus ao nome, o Teatro Papa-Léguas também corre o país (basta que solicitem os seus serviços), abre as suas portas a festas de anos dos mais pequenos e recebe grupos escolares. Por regra, costumam funcionar na Sala-Estúdio (que fundaram em 1987) e no Auditório Carlos Paredes, em Benfica. As estreias e reposições costumam acontecer aos fins-de-semana. É estar atento.

Ler mais
Publicidade

Teatro Bocage

  • Grande Lisboa
Teatro Bocage
Teatro Bocage
Teatro Bocage

Implantado na freguesia de Arroios, junto ao Largo da Graça, o Teatro Bocage foi fundado em Maio de 2006 e tem-se afirmado nos trabalhos para os mais novos. Realizam workshops de teatro durante todo o ano lectivo e as férias escolares não são esquecidas neste processo. A ideia é que quem passa pelas 120 cadeiras se sinta em casa, daí que privilegiem o conceito de teatro-família. Pais e professores são trazidos à baila. A Alegre História de Portugal em 90 Minutos é provavelmente o seu maior sucesso.

Ler mais

Muzumbus

Muzumbus
Muzumbus
Muzumbos

Teatro, animações e instalações. Basta seguir o catálogo para este ano. O Muzumbos é um grupo artístico multidisciplinar formado em 2012 por Carlos Miranda e Mafalda Abreu. Os conteúdos didácticos que criam exploram o gosto pelas artes e o respeito pela natureza, e no plano artítico apostam em histórias novas e originais. A itinerância também faz parte do ADN deste grupo, que corre escolas, bibliotecas, museus, casas de espectáculo, câmaras e empresas. Trazê-los a sua casa? E porque não?

SABER MAIS
Publicidade

AnimArte

AnimArte
AnimArte
©DR

Para o Grupo de Teatro Infantil AnimarArte, todos os caminhos vão dar ao Jardim Botânico da Ajuda. É aqui que em 2004 se formou esta associação, que apresentou Alice no Jardim das Maravilhas. E se inicialmente o colectivo era composto por crianças entre os 8 e os 12 anos, actualmente os elementos têm entre 7 e 17 anos. O grupo trabalha durante todo o ano no jardim, especialmente na Primavera e no Verão, e os ensaios decorrem ao ar livre. Os espectáculos são apresentados em salas como o CCB e o Centro Cultural da Malaposta.

Palco de Chocolate

Palco de Chocolate
Palco de Chocolate
Palco de Chocolate

É para "saborear com alma", defende este Palco de Chocolate. Seja a partir do primeiro ano de vida ou até aos nove anos, há muita criação para descobrir em destinos como o Auditório Orlando Ribeiro, em Telheiras, onde têm apresentado o seu trabalho. Formação teatral para pais? Aulas para empresas? Lições para miúdos? A resposta é sim a tudo. Também organizam festas de aniversário e animações que farão os adultos ficarem verdes de inveja.

SABER MAIS

Lisboa dos pequenitos

Museus para crianças em Lisboa? São mais que as mães e bem divertidos

  • Miúdos
Museus para crianças em Lisboa? São mais que as mães e bem divertidos
Museus para crianças em Lisboa? São mais que as mães e bem divertidos
DR

É uma grande injustiça dizer que a palavra museu cheira a mofo. Mas se começou por arrastar os miúdos para uma exposição interminável que interessa apenas a adultos... é bem possível que o programa enfrente uma certa resistência. Não desanime. Um roteiro museológico não tem de ser um programa aborrecido, muito pelo contrário. Fomos à procura dos melhores museus para crianças em Lisboa. Para ir ao passado e ao futuro, sem sair do presente. Há museus que guardam memórias de outros tempos, outros que fazem uso da imaginação. Uns dedicam-se às pinturas, outros às instalações, por vezes interactivas, e outros ainda ao insólito. Divirtam-se! 

Ler mais

Grandes guias para pequenos aventureiros

  • Miúdos
Grandes guias para pequenos aventureiros
Grandes guias para pequenos aventureiros
Mariana Valle Lima

Felisa Pérez também é D. Maria Pia de Sabóia. Quem disser o contrário terá de prestar contas às muitas crianças que a acompanham em visitas encenadas ao Palácio Nacional da Ajuda. A historiadora interpreta a princesa italiana e rainha consorte de Portugal desde 2017, ano em que fundou a Coolture Tours.

Ler mais
Publicidade

As melhores festas de aniversário para crianças em Lisboa (e arredores)

  • Miúdos
As melhores festas de aniversário para crianças em Lisboa (e arredores)
As melhores festas de aniversário para crianças em Lisboa (e arredores)
Fotografia: Manuel Manso

Os miúdos deliram com os anos e os pais gostam de lhes fazer as vontades, claro. Mas bem sabemos a pressão que pode ser encontrar o sítio certo para fazer uma festa infantil. Em parques e museus, com animação e insufláveis, há muito por onde escolher (tanto quanto as imensas coisas que há para fazer em Lisboa). Tudo depende da disponibilidade, da paciência e do número de zeros na conta bancária dos pais – nesta lista encontra os melhores sítios onde fazer festas de aniversário para crianças em Lisboa, à medida de todos. Afinal, eles esperam 365 dias pela chegada deste dia (o único momento capaz de rivalizar com o aniversário deve ser o Natal...), as expectativas estão ao rubro e o melhor presente que lhes pode dar é uma festa inesquecível.

Ler mais
Recomendado
    Também poderá gostar
    Também poderá gostar
    Publicidade
    Voltar ao topo

    Sobre nós

    Contacte-nos

    Time Out Worldwide

      Mapa do site
      © 2025 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.