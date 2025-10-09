Oito sítios para brincar às princesas em Lisboa

Convenhamos: a visita a um palácio pode ser um bocejo. E então para as crianças nem se fala. Não podem mexer em quase nada, não se avista vivalma… Mas e se de repente aparecer um senhor de cabeleireira, trajado com uns calções acetinados? Todo este cenário acontece na Viagem à Corte do Século XVIII, no Palácio Nacional de Queluz, uma actividade que mistura na dose certa a visita às salas principais daquela que foi a residência de Verão de D. Pedro de Bragança e da rainha D. Maria I com uma reconstituição histórica em que não faltam muitas das personagens que faziam parte da corte setecentista portuguesa, vestidas a rigor. De repente é como se a História desse um salto no tempo e o palácio recuperasse os seus inquilinos de há três séculos. No salão de baile, nos jardins ou na sala do trono surgem princesas, aias e gente nobre com o ar mais natural deste mundo, interagindo com as famílias do século XXI como se nunca tivessem deixado de habitar tão faustosos aposentos. Acontece aos domingos depois do almoço.