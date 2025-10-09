Lisboa

Lisboa

Princelandia
DR | Princelandia
DR

Oito sítios para brincar às princesas em Lisboa

Fomos à procura dos melhores programas para crianças que usam coroa todos os dias. Princesas? Purpurinas? Cor-de-rosa? Aqui não falta.

Vera Moura
Escrito por Vera Moura
Directora Editorial, Time Out Portugal
Vestem-se de cor-de-rosa da cabeça aos pés, vários dias seguidos, sem mostrarem sinais de enjoo, e obrigam os pais a brincar às princesas uma média de sete dias por semana. Também sabem de cor as músicas da Disney, gostam de inventar coreografias de ballet (ou digressões mundiais de música pop) e, se pudessem, arranjavam o cabelo e as unhas regularmente, acompanhadas, claro, por uma sessão de maquilhagem. Se não sabe o que mais fazer para manter as crianças mais vaidosas entretidas, temos algumas propostas de actividades para as surpreender. Afinal, há vários sítios para brincar às princesas em Lisboa.

Coisas para fazer com meninas em Lisboa (ou com todos que adoram princesas e purpurinas cor-de-rosa)

Testemunhar um "e foram felizes para sempre"

  • Atracções
  • Edifícios e locais históricos
  • Sintra
Testemunhar um "e foram felizes para sempre"
Testemunhar um "e foram felizes para sempre"
© PSML

Mais parece uma casinha dos contos de fadas, mas é bem verdadeira e foi aqui que Elise Hensler, Condessa d’Edla e cantora de ópera, viveu a sua história de amor assolapado com o rei D. Fernando II. O chalet Condessa d’Edla, reaberto ao público em 2013, foi inspirado nas construções das montanhas suíças e tem em redor espécies botânicas de todo o mundo, fontes e pequenos miradouros. A Coolture Tours organiza neste bosque encantado, que faz lembrar a Branca de Neve e Os Sete Anões, uma visita encenada em que a própria condessa conta e canta na primeira pessoa os momentos felizes em torno da música, da arte e da natureza que ali viveu com o amor da sua vida. Acontece todos os domingos às 11.00. 

Ir tratar da beleza

  • Miúdos
  • Encarnação
Ir tratar da beleza
Ir tratar da beleza
DR

Massagens relaxantes, manicure e pedicure, limpeza de pele e maquilhagem: neste spa infantil não falta nada para uma festa de aniversário à altura das crianças mais exigentes (ou mais stressadas, mesmo a precisar de um momento zen). O cor-de-rosa é a cor dominante, mas também há espaço para pais e mães tratarem da saúde e da beleza.  

Tentar virar uma cadeira

  • Miúdos
  • Parques infantis
  • Cascais
Tentar virar uma cadeira
Tentar virar uma cadeira
DR

Ser uma estrela planetária da pop pode começar com um simples virar de cadeira. Na vida real, muitos artistas começaram as suas carreiras no concurso de talentos The Voice – em Cascais, os mais pequenos podem fingir que estão na televisão e brincar aos cantores e jurados do programa. Esqueça por um momento as pistas de bowling e karts, o bubble football, o lasertag e o arco e flecha do PlayBowling Cascais, pegue no microfone e junte-se às pequenas divas.  

Fazer uma visita ao rei

  • Atracções
  • Edifícios e locais históricos
  • Grande Lisboa
Fazer uma visita ao rei
Fazer uma visita ao rei
©PSML

Convenhamos: a visita a um palácio pode ser um bocejo. E então para as crianças nem se fala. Não podem mexer em quase nada, não se avista vivalma… Mas e se de repente aparecer um senhor de cabeleireira, trajado com uns calções acetinados? Todo este cenário acontece na Viagem à Corte do Século XVIII, no Palácio Nacional de Queluz, uma actividade que mistura na dose certa a visita às salas principais daquela que foi a residência de Verão de D. Pedro de Bragança e da rainha D. Maria I com uma reconstituição histórica em que não faltam muitas das personagens que faziam parte da corte setecentista portuguesa, vestidas a rigor. De repente é como se a História desse um salto no tempo e o palácio recuperasse os seus inquilinos de há três séculos. No salão de baile, nos jardins ou na sala do trono surgem princesas, aias e gente nobre com o ar mais natural deste mundo, interagindo com as famílias do século XXI como se nunca tivessem deixado de habitar tão faustosos aposentos. Acontece aos domingos depois do almoço.

Apanhar uma barrigada de cor-de-rosa

  • Coisas para fazer
  • Lumiar
Apanhar uma barrigada de cor-de-rosa
Apanhar uma barrigada de cor-de-rosa
DR

Cor-de-rosa, cor-de-rosa, cor-de-rosa. Os donos da Princelandia devem ter esgotado o stock da cor na loja das tintas. Para onde quer que se olhe é uma overdose de cor-de-rosa: nas paredes, nos tapetes, nas poltronas, em todo o lado. Nada que possa ferir a vista às meninas (e meninos!) que adoram brincar às princesas. Se os miúdos não têm feito birras e até se portaram bem nos testes, ofereça-lhes uma hora de puro relaxamento no spa. É claro que tem mais graça se eles puderem levar os amigos. A brincadeira não fica barata, mas acredite que vão ser os melhores 60 minutos da vida delas, com direito a serem mimados com uma manicure especial com brilhantes e um penteado digno de qualquer Casa Real europeia. A mãe também pode fazer de acompanhante: nesse caso o espaço fica reservado só para as duas.

Brincar aos pais e às mães

  • Miúdos
  • Grande Lisboa
Brincar aos pais e às mães
Brincar aos pais e às mães
©Patrício Miguel/Kidzania

"O que queres ser quando fores grande?" Se o miúdo nunca sabe o que responder, leve-o a este parque temático, onde ele poderá brincar aos crescidos. Há mais de 60 profissões por onde escolher numa cidade em ponto pequeno, mas com tudo a que tem direito: aeroporto, fábricas, esquadra da polícia, bombeiros, estádio de futebol, teatro, lojas e cabeleireiros.  

Dar show na pista de dança da discoteca

  • Miúdos
  • Parques infantis
  • Benfica/Monsanto
Dar show na pista de dança da discoteca
Dar show na pista de dança da discoteca
Archivo

O Hello Park é muito mais que insufláveis, trampolins e percursos de arborismo. Entre as festas disponíveis está a Hello Fun Party, que inclui discoteca infantil entre diversões. Preparados para abanar o capacete como se fossem adolescentes?

Ser uma prima ballerina

  • Coisas para fazer
  • Aulas e workshops
  • Lumiar
Ser uma prima ballerina
Ser uma prima ballerina
Shutterstock

Nesta escola de dança, até os pés de chumbo aprendem a abanar o esqueleto. Além de aulas dos mais diversos estilos para crianças – hip-hop, contemporâneo, sapateado, pop, jazz, sevilhanas e, claro, ballet clássico – o espaço organiza festas de aniversário e ateliers de férias para miúdos com veia de artista. 

Compras XXS

Livrarias para crianças em Lisboa que tem mesmo de visitar

  • Miúdos
Livrarias para crianças em Lisboa que tem mesmo de visitar
Livrarias para crianças em Lisboa que tem mesmo de visitar
© Duarte Drago

A leitura é uma peça-chave para a educação dos miúdos – de pequenino é que se torne o pepino, bem sabemos – e uma das melhores formas de os entreter. Em Lisboa (e arredores) já existem algumas livrarias dedicadas aos mais pequenos, onde a literatura infanto-juvenil é o foco, os livros de editoras independentes – da Pato Lógico à Planeta Tangerina, passando pela Orfeu Mini – têm lugar de destaque e o mundo da ilustração é a chave de ouro.

