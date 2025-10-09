Oito sítios para brincar às princesas em Lisboa

Mais parece uma casinha dos contos de fadas, mas é bem verdadeira e foi aqui que Elise Hensler, Condessa d’Edla e cantora de ópera, viveu a sua história de amor assolapado com o rei D. Fernando II. O chalet Condessa d’Edla, reaberto ao público em 2013, foi inspirado nas construções das montanhas suíças e tem em redor espécies botânicas de todo o mundo, fontes e pequenos miradouros. A Coolture Tours organiza neste bosque encantado, que faz lembrar a Branca de Neve e Os Sete Anões, uma visita encenada em que a própria condessa conta e canta na primeira pessoa os momentos felizes em torno da música, da arte e da natureza que ali viveu com o amor da sua vida. Acontece todos os domingos às 11.00.
Vestem-se de cor-de-rosa da cabeça aos pés, vários dias seguidos, sem mostrarem sinais de enjoo, e obrigam os pais a brincar às princesas uma média de sete dias por semana. Também sabem de cor as músicas da Disney, gostam de inventar coreografias de ballet (ou digressões mundiais de música pop) e, se pudessem, arranjavam o cabelo e as unhas regularmente, acompanhadas, claro, por uma sessão de maquilhagem. Se não sabe o que mais fazer para manter as crianças mais vaidosas entretidas, temos algumas propostas de actividades para as surpreender. Afinal, há vários sítios para brincar às princesas em Lisboa.
Recomendado: Coisas grátis para fazer com crianças