Brinquedos inclusivos para uma infância mais feliz

Este é um “brinquedo” caro (279€), mas a tecnologia justificam-o. Chama-se Skoog, foi criado por David Skulina e Benjaman Schögler, inclui Bluetooth que funciona com dispositivos iOS e Mac, e é um instrumento musical táctil, pensado para pessoas com algum grau de incapacidade, que não têm a destreza necessária para tocar um instrumento mais tradicional, como crianças com dificuldades de aprendizagem, síndrome de Down, paralisia cerebral, autismo ou distúrbios sensoriais. Com um design universal, permite criar música de forma acessível e expressiva num espaço de minutos após ser retirado da caixa. E mais: não é meramente sensível à força com que é tocado, mas também onde e como é tocado.