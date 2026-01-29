Brinquedos inclusivos para uma infância mais feliz

Mattel
A Mattel continua a aumentar a colecção de Barbies que celebram a inclusividade. O mais recente lançamento foi a Barbie Autista, uma boneca desenvolvida em colaboração com a Autistic Self Advocacy Network, para representar algumas das formas mais comuns como as pessoas no espectro experienciam, processam e comunicam com o mundo à sua volta. Junta-se assim à linha Barbie Fashionistas, acrescentando uma nova dimensão à diversidade já presente na linha, que inclui diferentes tons de pele, texturas de cabelo, tipos de corpo e condições médicas ou deficiências.