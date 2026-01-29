Subscrever
Language:
PortuguêsEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Lisboa

Braille Bricks
LEGO
LEGO

Brinquedos inclusivos para uma infância mais feliz

Brincar é para todos. Mas esta lista dá-lhe ainda mais razões para promover o recreio, com brinquedos inclusivos.

Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
Publicidade

Brincar é um assunto sério em qualquer idade: afinal, todos têm direito ao prazer da brincadeira, mas é preciso respeitar e honrar a individualidade de cada um. Para crianças com deficiência visual, por exemplo, é apropriado oferecer objectos que produzam sons ou revestir os brinquedos com texturas. Mas é também importante apostar em propostas que representem os diferentes miúdos, como bonecos com a mesma cor de pele, traços ou cabelo. Para os ajudar a celebrar as diferenças, a estimular a autonomia e a fortalecer a auto-estima, recomendamos vários brinquedos inclusivos.

Recomendado: Brinquedos DIY – quando parte da brincadeira é construir o brinquedo

Brinquedos inclusivos para todos

Mattel

Mattel
Mattel
DR

A Mattel continua a aumentar a colecção de Barbies que celebram a inclusividade. O mais recente lançamento foi a Barbie Autista, uma boneca desenvolvida em colaboração com a Autistic Self Advocacy Network, para representar algumas das formas mais comuns como as pessoas no espectro experienciam, processam e comunicam com o mundo à sua volta. Junta-se assim à linha Barbie Fashionistas, acrescentando uma nova dimensão à diversidade já presente na linha, que inclui diferentes tons de pele, texturas de cabelo, tipos de corpo e condições médicas ou deficiências.

SABER MAIS

Mrs. Ertha

Mrs. Ertha
Mrs. Ertha
Mrs. Ertha

Cansada da falta de representatividade no mercado português, Sílvia Plácido resolveu criar as Loretas (54,90€ cada) e acrescentar a oferta à sua loja Mrs. Ertha. Com traços africanos, as bonecas apresentam diferentes tons de pele e caracóis, muitos caracóis, mais ou menos encaracolados. A produção é artesanal e familiar, incluindo o conjunto de roupa interior, a fita de cabelo, o macacão e o par de sapatos feitos em musselina 100% algodão. A marca de roupa portuguesa Tic Tac Babies também tem opções de bebés de diferentes etnias.

SABER MAIS
Publicidade

Ambarscience/ ColorAdd

Ambarscience/ ColorAdd
Ambarscience/ ColorAdd
DR

Neste jogo matemático (14,99€) da ambarscience, marca portuguesa de brinquedos científicos e pedagógicos, as peças – 14 brancas, 14 pretas – estão codificadas, para que crianças e adultos daltónicos possam jogar. O mérito é sobretudo de Miguel Neiva, o designer responsável pelo premiado ColorAdd, desenvolvido com base no preto, no branco e nas três cores primárias, representadas através de símbolos gráficos.

SABER MAIS

Skoog

Skoog
Skoog
Apple

Este é um “brinquedo” caro (279€), mas a tecnologia justificam-o. Chama-se Skoog, foi criado por David Skulina e Benjaman Schögler, inclui Bluetooth que funciona com dispositivos iOS e Mac, e é um instrumento musical táctil, pensado para pessoas com algum grau de incapacidade, que não têm a destreza necessária para tocar um instrumento mais tradicional, como crianças com dificuldades de aprendizagem, síndrome de Down, paralisia cerebral, autismo ou distúrbios sensoriais. Com um design universal, permite criar música de forma acessível e expressiva num espaço de minutos após ser retirado da caixa. E mais: não é meramente sensível à força com que é tocado, mas também onde e como é tocado.

SABER MAIS
Publicidade

Adapt4You

Adapt4You
Adapt4You
Adapt4You

A Adapt4You é um projecto português criado pela engenheira Andreia Matos, a partir da vontade de ajudar uma prima com uma doença neuromuscular degenerativa a comunicar e interagir com o mundo. Dessa experiência nasceu uma abordagem centrada em soluções personalizadas, que hoje inclui uma forte aposta em brinquedos adaptados e inclusivos, bem como histórias adaptadas com pictogramas, para crianças que beneficiam de comunicação aumentativa e alternativa, seja por estarem no espectro do autismo ou terem paralisia cerebral ou outras condições que limitam a linguagem.

SABER MAIS

Juguetilandia

Juguetilandia
Juguetilandia
Juguetilandia

Esta marca de brinquedos de Alicante, que também vende para Portugal, tem uma selecção de brinquedos adaptados para crianças com necessidades especiais de todas as idades. Destacam-se, por exemplo, os puzzles de madeira da marca Goula, que tanto servem para crianças mais pequenas como para crianças mais crescidas com dificuldades na linguagem, que necessitam de comunicação aumentativa e alternativa.

Publicidade

Braille Bricks

Braille Bricks
Braille Bricks
LEGO

Foi no Verão de 2020 que a gigante Lego anunciou o lançamento de uma linha inclusiva, com blocos de construção criados a pensar em pessoas com deficiência visual, para distribuir gratuitamente por instituições, escolas e outros serviços em vários países do mundo. A Portugal, as peças, que integram números e letras em braille, chegaram em 2021. A ACAPO – Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal esteve inclusive responsável por oferecer conjuntos de Braille Bricks a quem mais precisa.

SABER MAIS

#ToysLikeMe

#ToysLikeMe
#ToysLikeMe
#ToysLikeMe

Tudo começou em 2015, depois de a escritora e jornalista Rebecca Atkinson reparar na falta de representatividade para crianças com deficiência na indústria dos brinquedos. Acabou por lançar, com dois amigos, uma campanha inclusiva, com a hashtag #ToysLikeMe, através de fotografias de bonecos com cães-guia ou implantes cocleares. O objectivo era chamar a atenção das grandes empresas do sector e incentivá-las a criar mais diversidade. O movimento virou ONG e continua a promover a discussão, assim como a compra de brinquedos inclusivos. É um óptimo recurso para descobrir mais marcas e brinquedos inclusivos.

SABER MAIS

Brincar é um assunto sério

Recomendado
    Últimas notícias
      Publicidade
      Voltar ao topo

      Sobre nós

      Contacte-nos

      Time Out Worldwide

        Mapa do site
        © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.