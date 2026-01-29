Marcas portuguesas de brinquedos para surpreender os miúdos

Vista-lhes a bata branca, ponha-lhes os óculos e despenteie-lhes o cabelo. É este o eterno convite desta marca portuguesa, que já esteve para entrar na Bolsa de Lisboa e teima em transformar os miúdos em cientistas malucos, capazes de recriar um vulcão em erupção, fazer o seu próprio slime ou participar numa corrida de balões. Desde drones até kits de ciência e química, passando por livros, oficinas DIY em caixas e jogos de tabuleiro, as propostas da Science4you são tantas que o difícil é escolher. Mas o melhor é que não se esgotam nos brinquedos educativos e científicos. A magia acontece também nas festas de aniversário e nos Campos de Férias de Verão organizados pela empresa.