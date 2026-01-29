Subscrever
Mrs Ertha Dollie Sugar Bee
Marcas portuguesas de brinquedos para surpreender os miúdos

A brincar, a brincar, fazem-se grandes marcas. É o caso destas seis marcas portuguesas de brinquedos, com as quais todas as crianças deliram

Esqueça a Mattel, a Lego ou a Hasbro. Agora, mais do que nunca, é tempo de apostar no que de melhor se faz por cá. Desde brinquedos científicos a propostas faça-você-mesmo ou objectos tão bonitos que até para decoração servem (é capaz de nem se importar de ver os objectos espalhados pelo chão), não faltam marcas portuguesas de brinquedos para entreter os miúdos. De madeira, cortiça, papel reciclado e até tecido, estes brinquedos são feitos dos mais variados materiais, predominantemente amigos do ambiente e, claro, tão educativos quanto divertidos. Porque a brincar a brincar, aprende-se a sério.

Recomendado: As melhores lojas para crianças em Lisboa

Marcas portuguesas de brinquedos

Fulana Beltrana Sicrana

Benedetta – que entretanto tem uma loja amorosa na Rua Luciano Cordeiro – criou a Fulana Beltrana Sicrana em 2012. É uma marca de bonecos em tecido, que tanto podem seguir a fisionomia de figuras célebres da nossa história, como Florbela Espanca ou Nina Simone, como de bonitos coelhos, às flores ou às bolinhas, e até serem personalizados ao jeito do freguês, para homenagem ou regalo pessoal. Sim, parecidos com os miúdos, pais, avós ou amigos. Já está convencido? Nós também.

Mrs.Ertha

Já não vende apenas brinquedos, mas quando a Mrs.Ertha surgiu o foco era nas bonecas Loreta, que Sílvia Plácido decidiu criar para que a sua filha se visse representada. As Loreta têm o tom de pele mais escuro, os caracóis mais definidos e os lábios mais grossos, tal como Luana. São quatro – a Frosten, a Fallen, a Shiny e a Sweet – e estão à venda por 54,90€. Há ainda bonecas Lupita, nenucos de 20 centímetros, e bonecas Dollie, em tecido, disponívies em três modelos diferentes e em formato doudou para bebés, entre outros brinquedos para diferentes idades.

Pukaka

Num mundo dominado pela tecnologia, os designers Isabel Vaz e Nuno Dias ousaram criar uma marca de brinquedos feitos em papel 100% reciclado, que pode mandar vir da Internet para casa ou comprar em diferentes museus e lojas por este Portugal fora e até no estrangeiro. O objectivo é pôr os miúdos a aprender a dobrar, colar e até a fazerem a cabeça de um robot de papel girar – há três níveis de dificuldade e projectos para todos os gostos e feitios. No final, vão poder brincar com as obras de arte que criarem sozinhos ou em família.

Science4you

Vista-lhes a bata branca, ponha-lhes os óculos e despenteie-lhes o cabelo. É este o eterno convite desta marca portuguesa, que já esteve para entrar na Bolsa de Lisboa e teima em transformar os miúdos em cientistas malucos, capazes de recriar um vulcão em erupção, fazer o seu próprio slime ou participar numa corrida de balões. Desde drones até kits de ciência e química, passando por livros, oficinas DIY em caixas e jogos de tabuleiro, as propostas da Science4you são tantas que o difícil é escolher. Mas o melhor é que não se esgotam nos brinquedos educativos e científicos. A magia acontece também nas festas de aniversário e nos Campos de Férias de Verão organizados pela empresa.

Elou

Diga olá (ou Elou) aos brinquedos em cortiça desta marca portuguesa, fundada por António Aguiar, que pisca o olho ao antigamente com propostas bem modernas. São helicópteros e foguetões, blocos de encaixe e jogos de equilíbrio, barcos à vela e animais aquáticos para o banho e até um ginásio de bebé – tudo produzido com uma matéria-prima ecológica, 100% nacional e muito sensorial. Melhor ainda é o facto de não implicar o abate de árvores, ao contrário da madeira (a alternativa sustentável do mercado de brinquedos, quando é proveniente de florestas certificadas ou excedentes). Mas em certos brinquedos, como os carrinhos de puxar, são usados outros materiais naturais e nacionais como fio de algodão, feltro de lã, borracha natural e madeira com certificação FSC.

So-So

Aqui há gato, nem tudo o que vem à rede é peixe, cão que ladra não morde e quem anda à chuva molha-se não são apenas expressões tipicamente portuguesas: são brinquedos da So-So, a marca de objectos em madeira que os arquitectos Maria do Rosário Santos e João Paulo Marques criaram. Plástico? Não, obrigada. Produção em série, idem, idem, aspas, aspas. Depois de desenhadas pela Maria, todas as peças saem das mãos de João: são esculpidas, lixadas e acabadas na sua oficina em Cascais. A produção em pequena escala, onde cada peça demora o seu tempo a ganhar vida, torna esta marca, que é reflexo das histórias e tradições do país, verdadeiramente singular.

