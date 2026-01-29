Marcas portuguesas de brinquedos para surpreender os miúdos

Fulana Beltrana Sicrana
Benedetta – que entretanto tem uma loja amorosa na Rua Luciano Cordeiro – criou a Fulana Beltrana Sicrana em 2012. É uma marca de bonecos em tecido, que tanto podem seguir a fisionomia de figuras célebres da nossa história, como Florbela Espanca ou Nina Simone, como de bonitos coelhos, às flores ou às bolinhas, e até serem personalizados ao jeito do freguês, para homenagem ou regalo pessoal. Sim, parecidos com os miúdos, pais, avós ou amigos. Já está convencido? Nós também.