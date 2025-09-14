Numa viagem por emoções como o medo, a vergonha e a insegurança, mas também a felicidade da partilha e o crescimento da confiança, acompanhamos a história de Maria Frederica e dos seus amigos (a Tia Alice, o Tediberre e muitos outros) numa aventura sonora à procura da coragem. Com Catarina Rôlo Salgueiro, Catarina Távora, Duarte Pereira Martins e Philippe Marques, trata-se de um espectáculo teatral e musical, baseado n’O Livro de Maria Frederica, do compositor Frederico de Freitas. Em cena no LU.CA – Teatro Luís de Camões, de 13 a 21 de Setembro, aos sábados e domingos, às 11.30 e às 16.30. O bilhete custa 3€.
Sábado e domingo são para estar com a família, isso já não é novidade. Mas, entre o brunch, o passeio no parque e as birras estratégicas à hora da sesta, há sempre espaço para uma dose de magia. E que melhor maneira de a encontrar do que no teatro? Palcos que se transformam em mundos inteiros, personagens que nos arrancam gargalhadas (ou perguntas difíceis) e histórias que ficam a ecoar muito depois da cortina descer. Se anda à procura de um programa diferente para partilhar com os miúdos, sugerimos três peças para ver este fim-de-semana (escolha uma ou arranje maneira de ver as três, nós não julgamos).
