O Dia Não
Produção: Lívia Duque | O Dia Não, de Catarina Rôlo Salgueiro e Catarina Távora
Produção: Lívia Duque

Teatro em família: três peças para ver este fim-de-semana

Este fim-de-semana entretenha os miúdos com o melhor dos palcos lisboetas.

Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
Sábado e domingo são para estar com a família, isso já não é novidade. Mas, entre o brunch, o passeio no parque e as birras estratégicas à hora da sesta, há sempre espaço para uma dose de magia. E que melhor maneira de a encontrar do que no teatro? Palcos que se transformam em mundos inteiros, personagens que nos arrancam gargalhadas (ou perguntas difíceis) e histórias que ficam a ecoar muito depois da cortina descer. Se anda à procura de um programa diferente para partilhar com os miúdos, sugerimos três peças para ver este fim-de-semana (escolha uma ou arranje maneira de ver as três, nós não julgamos).

O Dia Não

  • Miúdos
  • Belém
Fotografia: Diana Tinoco

Numa viagem por emoções como o medo, a vergonha e a insegurança, mas também a felicidade da partilha e o crescimento da confiança, acompanhamos a história de Maria Frederica e dos seus amigos (a Tia Alice, o Tediberre e muitos outros) numa aventura sonora à procura da coragem. Com Catarina Rôlo Salgueiro, Catarina Távora, Duarte Pereira Martins e Philippe Marques, trata-se de um espectáculo teatral e musical, baseado n’O Livro de Maria Frederica, do compositor Frederico de Freitas. Em cena no LU.CA – Teatro Luís de Camões, de 13 a 21 de Setembro, aos sábados e domingos, às 11.30 e às 16.30. O bilhete custa 3€.

 

Simba

  • Miúdos
  • Performance
  • Alcântara
Academia de Santo Amaro

Não é o Simba que todos conhecemos do filme da Disney, mas também é um leão e também passa por uma grande aventura. Sozinho no mundo, depois de uma grande tempestade, mas convencido que a sua família está viva, decide procurá-los. Pelo caminho, cruza-se com personagens inesquecíveis, como Olga, uma coruja de rua que partilha a vida com o seu amigo imaginário, e Kiki, uma galinha (ou será um galo?) que sonha ser artista. Juntos, descobrem que têm mais em comum do que imaginam. Em cena na Academia de Santo Amaro, de 13 a 26 de Setembro, aos sábados às 14.30 e aos domingos às 11.00. O bilhete custa entre 18€ a 22€.

O Gato das Botas

  • Miúdos
  • Alcântara
Academia de Santo Amaro

Com texto e encenação de Miguel Sousa, este espectáculo acompanha o Gato das Botas em várias aventuras, tudo para encontrar as Botas Douradas e ficar o Gato mais gato da zona. Pelo meio, as habituais lições sobre amizade, ganância, liberdade e sobre podermos ser quem quisermos. Em cena na Academia de Santo Amaro, de 21 de Setembro a 12 de Outubro, com sessões ao domingo, às 15.00.

Livrarias para crianças em Lisboa que tem mesmo de visitar

  • Miúdos
DR
Um-dó-li-tá: o difícil é escolher onde comprar. Em Lisboa já existem algumas livrarias dedicadas aos mais pequenos, onde a literatura infanto-juvenil é o foco, os livros de editoras independentes têm lugar de destaque e o mundo da ilustração é a chave de ouro. Ora veja estas sugestões de livrarias para crianças em Lisboa, para não perder o fio à meada e deixar que elas tenham as prateleiras do quarto recheadas de letrinhas.  
