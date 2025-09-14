Não é o Simba que todos conhecemos do filme da Disney, mas também é um leão e também passa por uma grande aventura. Sozinho no mundo, depois de uma grande tempestade, mas convencido que a sua família está viva, decide procurá-los. Pelo caminho, cruza-se com personagens inesquecíveis, como Olga, uma coruja de rua que partilha a vida com o seu amigo imaginário, e Kiki, uma galinha (ou será um galo?) que sonha ser artista. Juntos, descobrem que têm mais em comum do que imaginam. Em cena na Academia de Santo Amaro, de 13 a 26 de Setembro, aos sábados às 14.30 e aos domingos às 11.00. O bilhete custa entre 18€ a 22€.